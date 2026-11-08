Продукты не так быстро разморозятся: что нужно сделать с морозилкой во время блэкаута

Два простых приема, которые помогут сохранить продукты

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Во время длительных отключений электроэнергии холодильник и морозилка постепенно теряют холод. Из-за этого продукты могут разморозиться, испортиться и стать опасными для употребления. Поэтому важно заранее позаботиться о том, как сохранить низкую температуру внутри камер.

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Американские специалисты по безопасности пищевых продуктов из West Virginia University советуют плотно размещать замороженные продукты в морозилке. Если между ними остается меньше свободного пространства, они дольше поддерживают низкую температуру.

Еще один способ – перенести самые ценные продукты в термобокс. Как пишет The Washington Post, если электричества нет более четырех часов, скоропортящиеся продукты можно положить в хорошо изолированный контейнер вместе с аккумуляторами холода. Это поможет сохранить их холодными и избежать частого открывания основного холодильника.

Плотно сложенные продукты дольше поддерживают низкую температуру в морозилке Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал еще об одном способе подготовить морозилку к отключениям электроэнергии. Перед блэкаутом туда советуют положить пластиковые бутылки с водой, которые замерзнут и станут дополнительным запасом холода.