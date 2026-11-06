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Цена упала на 250 гривен: в "АТБ" действует приятная скидка на горячий напиток

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Зерна лучше молоть непосредственно перед приготовлением кофе
Зерна лучше молоть непосредственно перед приготовлением кофе. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Приятное предложение будет действовать до 10.11

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В сети супермаркетов "АТБ" изменилась цена на кофе в зернах Kavos Bankas Pupa Classic. Упаковка весом 1 кг теперь стоит 707,90 грн, тогда как раньше за неё просили 950,0 грн.

Об изменении стоимости продукта сообщает "Телеграф". Разница составляет 242,10 грн — то есть цена снизилась примерно на 25%. Таким образом, покупатели, которые планировали приобрести этот кофе, потратят заметно меньше, чем раньше.

Об этом сообщает "Телеграф". Подробнее в материале "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

Корзина на сайте "АТБ" с кофе в зернах Kavos Bankas Pupa Classic за 707,90 грн
После изменения цены покупателям стоит сравнивать стоимость аналогичного кофе

Kavos Bankas Pupa Classic продается в большой килограммовой упаковке. Такой формат может быть удобен для тех, кто регулярно готовит кофе дома и покупает зерна про запас. В то же время из-за новой цены стоит внимательнее сравнивать предложения и проверять стоимость аналогичных товаров.

Отметим, цены в магазинах могут меняться, поэтому перед покупкой стоит уточнить актуальную стоимость непосредственно в супермаркете.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о масштабных скидках на шоколад Millennium и Roshen в "АТБ", где некоторые сладости можно купить почти за полцены.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ