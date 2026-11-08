Доллар резко пошел вниз, но радоваться рано: 2 прогноза, что будет дальше с курсом

Среди факторов давления на гривну специалисты называют расходы бизнеса на энергоснабжение и зависимость от международной помощи

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Национальный банк Украины снизил официальные курсы доллара и евро на понедельник, 9 ноября. Эксперты на этом фоне дают разные прогнозы.

Как сообщает НБУ, на 9 ноября доллар установлен на уровне 45,32 грн против 45,44 грн в предыдущий рабочий день. Он подешевел на 12 копеек. Курс евро снизился на 39 копеек – с 51,04 до 50,65 грн, польского злотого – на 9 копеек, с 11,62 до 11,53 грн.

При сохранении темпов обесценивания гривны доллар может достичь 46–47 гривен к декабрю

Доллар может подорожать к декабрю

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак связывает дальнейшую динамику курса с темпами обесценивания гривны. В колонке для Главреда он спрогнозировал рост курса к концу года, если сохранится тенденция, которую он наблюдал перед публикацией.

"Если гривна продолжит обесцениваться такими темпами, как в течение последних десяти дней, то до конца года мы получим новые антирекорды – курс может достичь в декабре 46–47 гривен за доллар", – написал Новак.

Среди причин давления на гривну экономист называет превышение импорта над экспортом. Девальвация, по его оценке, повлияет на цены: сначала подорожают импортные товары, затем услуги и отечественная продукция. На стоимость товаров и услуг влияет и топливо – оно входит в расходы на производство и перевозки.

По оценке Андрея Новака, ослабление гривны отразится на стоимости товаров и услуг Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Постепенный переход в более высокие диапазоны

Финансовый аналитик Алексей Кущ допускает более высокий курс доллара. Скорость его роста, по словам эксперта, зависит от поступления средств от международных партнеров. Об этом он рассказал в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

"Мы движемся в следующий коридор, то есть это 46–48, потом следующий коридор будет 48–50. И такие коридоры шириной в две гривны будут формироваться постепенно. Все зависит от внешней поддержки, дадут нам деньги или нет", – объяснил Кущ.

По оценке аналитика, в октябре НБУ потратил почти 6 миллиардов долларов на поддержку гривны, а резервы сократились до 47 миллиардов долларов. Возможность и дальше сдерживать курс Кущ связывает с пополнением резервов и регулярностью внешнего финансирования.

Кущ также указал на ожидаемые 8 миллиардов евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. По его расчетам, если объемы продажи валюты останутся прежними, этой суммы хватит примерно на два месяца поддержки рынка.

Как сообщал "Телеграф", рост американской валюты снижает доходы украинцев. Клиенты, открывшие годовые гривневые депозиты в двух крупнейших государственных банках, потеряли в долларовом эквиваленте: проценты после уплаты налогов и комиссии за снятие наличных не компенсировали девальвацию.