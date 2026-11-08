Продукти не так швидко розморозяться: що потрібно зробити з морозилкою під час блекауту

Два прості прийоми, які допоможуть зберегти продукти

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Під час тривалих відключень електроенергії холодильник і морозилка поступово втрачають холод. Через це продукти можуть розморозитися, зіпсуватися та стати небезпечними для споживання. Тому важливо заздалегідь подбати про те, як зберегти низьку температуру всередині камер.

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Американські фахівці з харчової безпеки з West Virginia University радять щільно розташовувати заморожені продукти в морозилці. Якщо між ними залишається менше порожнього простору, вони довше підтримують низьку температуру.

Ще один спосіб — перенести найцінніші продукти в термобокс. Як пише The Washington Post, якщо електроенергії немає понад чотири години, швидкопсувну їжу можна покласти в добре ізольований контейнер разом із холодоелементами. Це допоможе зберегти її холодною та уникнути частого відчинення основного холодильника.

Щільно складені продукти довше підтримують низьку температуру в морозилці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав про ще один спосіб підготувати морозилку до відключень електроенергії. Перед блекаутом туди радять покласти пластикові пляшки з водою, які замерзнуть і стануть додатковим запасом холоду.