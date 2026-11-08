Продукти не так швидко розморозяться: що потрібно зробити з морозилкою під час блекауту
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Два прості прийоми, які допоможуть зберегти продукти
Під час тривалих відключень електроенергії холодильник і морозилка поступово втрачають холод. Через це продукти можуть розморозитися, зіпсуватися та стати небезпечними для споживання. Тому важливо заздалегідь подбати про те, як зберегти низьку температуру всередині камер.
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Американські фахівці з харчової безпеки з West Virginia University радять щільно розташовувати заморожені продукти в морозилці. Якщо між ними залишається менше порожнього простору, вони довше підтримують низьку температуру.
Ще один спосіб — перенести найцінніші продукти в термобокс. Як пише The Washington Post, якщо електроенергії немає понад чотири години, швидкопсувну їжу можна покласти в добре ізольований контейнер разом із холодоелементами. Це допоможе зберегти її холодною та уникнути частого відчинення основного холодильника.
Раніше "Телеграф" також розповідав про ще один спосіб підготувати морозилку до відключень електроенергії. Перед блекаутом туди радять покласти пластикові пляшки з водою, які замерзнуть і стануть додатковим запасом холоду.