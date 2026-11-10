Даже уксус не оправдал ожиданий: в популярных марках нашли почти вдвое меньше кислоты

Эксперты также зафиксировали недолив в бутылках и ошибки в обозначении состава

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В трех образцах столового уксуса украинского производства обнаружили от 4% до 5,4% уксусной кислоты вместо заявленных 9%. При этом к вкусу, запаху и прозрачности этих продуктов замечаний не было.

Читайте также: "Популярную сметану из "АТБ" признали фальсификатом: что показала проверка"

Центр экспертиз "ТЕСТ" обнародовал результаты исследования 10 образцов водного раствора уксусной кислоты. Во время проверки специалисты определяли концентрацию кислоты, проверяли наполнение бутылок, маркировку и упаковку.

В каких марках кислоты оказалось слишком мало

Самую низкую концентрацию зафиксировали в образце "Кухня" – 4%. В продукте "Бакалія від баби Галі" лаборатория обнаружила 4,3%, а в уксусе "Панський" – 5,4%. Для домашних заготовок этот показатель важен: отклонение от заявленной концентрации влияет на качество консервирования и надежность хранения.

Образец "Кухня" имел самую низкую концентрацию уксусной кислоты среди проверенных – 4%

При выборе уксуса стоит проверить состав и данные производителя на этикетке

Отклонение от этикетки обнаружили и в образце "Розумний вибір", но в другую сторону: фактическое содержание уксусной кислоты составляло 9,4%. Из-за несоответствия маркировке его общую оценку снизили.

На этикетке столового уксуса должны четко указываться концентрация и состав

"В некоторых образцах концентрация уксусной кислоты незначительно превышала заявленную, но оставалась в пределах погрешности", – сообщили в Центре экспертиз "ТЕСТ".

Сколько уксуса недолили в бутылки

Большинство производителей соблюли заявленный объем. В то же время в образце "Панский" не хватало 20 мл, что стало еще одной причиной снижения оценки этого продукта.

В бутылке "Альта Виста" недолив составил 15 мл. В центре назвали это верхней границей погрешности, однако общую оценку все равно снизили до "хорошо", объяснив это решение защитой интересов потребителей.

Большинство проверенных производителей соблюли заявленный объем продукта Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие ошибки нашли на этикетках

К маркировке уксуса от СТ "Капелька", "Розумний вибір" и "Бакалія від баби Галі" также возникли претензии. На этикетках продукт назвали уксусной кислотой, хотя в бутылках содержится ее водный раствор. В составе уксуса СТ "Капелька" первой указали кислоту, а не воду.

На бутылках "Рідний край" и "Альта Віста" этикетки были плохо приклеены и едва держались. Напротив, в упаковке "Королівський Смак" и "Кама" эксперты отметили удобные дозаторы-рассекатели. Образцы с несоответствиями по физико-химическим показателям и претензиями к маркировке относились к более дешевым: их цена колебалась в пределах 17,56–25 грн за литр.

При выборе столового уксуса центр советует обращать внимание на четко указанную концентрацию и состав: вода и уксусная кислота E260. Продукт должен быть прозрачным, без осадка, постороннего цвета или запаха, за исключением специально ароматизированных или окрашенных вариантов. На этикетке также должны быть указаны данные производителя, дата изготовления и срок годности.

Центр советует проверять состав уксуса и данные производителя на этикетке Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в томатной пасте "День у День" обнаружили крахмал, который исследователи признали признаком фальсификации.