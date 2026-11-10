Укр

Даже уксус не оправдал ожиданий: в популярных марках нашли почти вдвое меньше кислоты

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Концентрация уксусной кислоты важна для качества домашних заготовок
Концентрация уксусной кислоты важна для качества домашних заготовок. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эксперты также зафиксировали недолив в бутылках и ошибки в обозначении состава

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В трех образцах столового уксуса украинского производства обнаружили от 4% до 5,4% уксусной кислоты вместо заявленных 9%. При этом к вкусу, запаху и прозрачности этих продуктов замечаний не было.

Читайте также: "Популярную сметану из "АТБ" признали фальсификатом: что показала проверка"

Центр экспертиз "ТЕСТ" обнародовал результаты исследования 10 образцов водного раствора уксусной кислоты. Во время проверки специалисты определяли концентрацию кислоты, проверяли наполнение бутылок, маркировку и упаковку.

В каких марках кислоты оказалось слишком мало

Самую низкую концентрацию зафиксировали в образце "Кухня" – 4%. В продукте "Бакалія від баби Галі" лаборатория обнаружила 4,3%, а в уксусе "Панський" – 5,4%. Для домашних заготовок этот показатель важен: отклонение от заявленной концентрации влияет на качество консервирования и надежность хранения.

Пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью, желтой крышкой и этикеткой "Кухня"
Образец "Кухня" имел самую низкую концентрацию уксусной кислоты среди проверенных – 4%
Пластиковая бутылка с синей крышкой и этикеткой "Оцтова кислота 9%"
При выборе уксуса стоит проверить состав и данные производителя на этикетке

Отклонение от этикетки обнаружили и в образце "Розумний вибір", но в другую сторону: фактическое содержание уксусной кислоты составляло 9,4%. Из-за несоответствия маркировке его общую оценку снизили.

Прозрачная пластиковая бутылка с белой крышкой и зелено-белой этикеткой "Кислота оцтова"
На этикетке столового уксуса должны четко указываться концентрация и состав

"В некоторых образцах концентрация уксусной кислоты незначительно превышала заявленную, но оставалась в пределах погрешности", – сообщили в Центре экспертиз "ТЕСТ".

Сколько уксуса недолили в бутылки

Большинство производителей соблюли заявленный объем. В то же время в образце "Панский" не хватало 20 мл, что стало еще одной причиной снижения оценки этого продукта.

В бутылке "Альта Виста" недолив составил 15 мл. В центре назвали это верхней границей погрешности, однако общую оценку все равно снизили до "хорошо", объяснив это решение защитой интересов потребителей.

Руки в перчатках переливают прозрачную жидкость из бутылки в лабораторный мерный цилиндр
Большинство проверенных производителей соблюли заявленный объем продукта Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие ошибки нашли на этикетках

К маркировке уксуса от СТ "Капелька", "Розумний вибір" и "Бакалія від баби Галі" также возникли претензии. На этикетках продукт назвали уксусной кислотой, хотя в бутылках содержится ее водный раствор. В составе уксуса СТ "Капелька" первой указали кислоту, а не воду.

На бутылках "Рідний край" и "Альта Віста" этикетки были плохо приклеены и едва держались. Напротив, в упаковке "Королівський Смак" и "Кама" эксперты отметили удобные дозаторы-рассекатели. Образцы с несоответствиями по физико-химическим показателям и претензиями к маркировке относились к более дешевым: их цена колебалась в пределах 17,56–25 грн за литр.

При выборе столового уксуса центр советует обращать внимание на четко указанную концентрацию и состав: вода и уксусная кислота E260. Продукт должен быть прозрачным, без осадка, постороннего цвета или запаха, за исключением специально ароматизированных или окрашенных вариантов. На этикетке также должны быть указаны данные производителя, дата изготовления и срок годности.

Инфографика с бутылкой столового уксуса, стеклянной миской и советами по выбору продукта
Центр советует проверять состав уксуса и данные производителя на этикетке Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в томатной пасте "День у День" обнаружили крахмал, который исследователи признали признаком фальсификации.

Теги:
#Состав #Уксус #Перевірка