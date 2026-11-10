Совсем не стареет: как сегодня выглядит 61-летняя Ассия Ахат (фото)

Артистке уже 61 год, а ее новая домашняя фотосессия привлекла внимание украинских пользователей

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Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат поделилась новыми снимками: на них она заваривает чай и позирует на кухне. В комментариях украинцы удивляются ее внешности. По их мнению, артистка выглядит так же, как и два десятилетия назад.

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Новые снимки Ассии Ахат

Снимки Ассия Ахат опубликовала в Threads. Подпись к ним она оставила на украинском и английском языках, пошутив о своих кулинарных способностях.

"Да, я еще и хозяйка. Чай из пакетика – мое фирменное блюдо", – написала скрипачка Ассия Ахат.

Публикацию в Threads артистка сопроводила шуткой о своих кулинарных способностях Источник: Открытые источники

Для домашних фотографий исполнительница выбрала темно-серую футболку с короткими рукавами, завязанную узлом на талии. Длинные темные волосы оставила распущенными, а короткая челка открывает брови. Макияж подчеркивает глаза.

Для домашней фотосессии Ахат выбрала распущенные волосы и макияж с акцентом на глазах Источник: Открытые источники

На фотографии в полный рост видна остальная часть наряда: нежно-розовый комплект с широкими брюками и длинным верхним слоем, отделанным кружевом по краю. Ахат босиком позирует у кухонной столешницы и держится за ручку электрочайника. Образ дополняют браслет, кольца и темно-красный маникюр.

Темную футболку исполнительница сочетала с нежно-розовым комплектом Источник: Открытые источники

Как пользователи отреагировали на фото

Внешность исполнительницы стала одним из поводов для обсуждения. Украинские пользователи сравнивают ее нынешние фото с образом, который помнят с нулевых. В комментариях пишут, что она будто совсем не стареет.

Мы все здесь: стареем и умираем. Тем временем эта роскошная женщина выглядит в точности так же, как я помню ее примерно 20 лет назад...😎 Источник: Открытые источники

Извиняюсь, но почему, когда мне было 10, вы выглядели так же? Это вообще законно? Источник: Открытые источники

Господи, я уже постарела, а Вы нет😅 Источник: Открытые источники

Как сообщал "Телеграф", Ассия Ахат обрела настоящую популярность в 2000-х. Долгое время артистка не появлялась в отечественных медиа, но всегда помнила об Украине и открыто высказывалась о террористической агрессии России.