Соучредитель Гражданской Платформы Нова Країна, общественный деятель Валерий Пекарь о причинах поражения партии Трампа на выборах, ее последствиях и задачах Украины:

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Поскольку последующие события быстро вытесняют предыдущие, важно фиксировать итоги, чтобы не потеряться. Так что давайте зафиксируем по США.

1. Поражение Трампа разгромное. Ключевая причина состоит в том, что он всех достал (точнее, не всех, а критическую массу избирателей). Речь идет не только об усталости от его яркой незаурядной личности, но и о разочаровании результатами его экономической политики.

2. Очевидно, мужчины и женщины, белые и афроамериканцы, образованные и не очень, католики и протестанты голосовали по-разному. Вы уже видели диаграммы и карты. Очевидно, что более образованные, афроамериканцы и американские евреи (и еще несколько категорий) больше склонны голосовать за демократов, а белые евангелисты — за MAGA. Но здесь важно не попадать в ловушку упрощения. Значительная часть избирателей всегда голосует за своих. Результат зависит от того, насколько партиям удалось мобилизовать своих прийти на участки. Республиканцам в этот раз удалось хуже, поскольку часть электората разочарована.

Также результат делают те избиратели, которые заранее не знают, за кого голосовать (switchers), этой теме посвящена блестящая книга Mark J. Penn "Microtrends", советую ее не только социологам, но и маркетологам. Демократам и Трампу удалось мобилизовать эту большую категорию — демократам позитивно, Трампу негативно.

3. И здесь очень важно, что демократы не являются монолитом. Левое крыло партии ("прогрессисты") забрали свой традиционный электорат. А вот умеренные демократы смогли забрать левоцентристский электорат, а может и центристский (до которого не смогли достучаться классические республиканцы). Можно сказать, что демократы одержали победу благодаря широкой коалиции "прогрессистов" и умеренных демократов, способных побеждать в республиканских округах. И благодаря этому на арену вышло немало новых интересных людей из умеренной когорты, а демократическая повестка дня, скорее всего, будет обновлена и подвинута вправо. В таком случае кандидатом от демократов на следующих президентских выборах станет не Окасио-Кортес, а кто-нибудь более умеренный.

Валерий Пекарь. Фото: facebook.com/valerii.pekar

4. Поэтому не нужно говорить о левом развороте в США — это, прежде всего, антитрамповский разворот. Кроме предыдущего аргумента, есть еще один: в нескольких штатах состоялись референдумы (в том числе по налоговым вопросам), на которых голосовавшие за демократов избиратели поддержали достаточно правые решения. А маятник всегда качается в другую сторону.

Американцы не стали левее или правее — они устали от радикализма, хаоса и непредсказуемости.

5. Сейчас важно, что произойдет в Республиканской партии. Трамп стал настолько токсичным, что партия должна переосмыслить свое будущее, и здесь есть разные варианты. Хотелось бы наконец-то увидеть обновленную Grand Old Party и адекватного консерватора на следующих президентских выборах. Но это не гарантировано: может быть как возвращение к традиционной консервативной политике, так и движение дальше в направлении MAGA без Трампа или даже раскол.

6. Следующие два года США будут заниматься своими внутренними вопросами, включая блокировку друг друга. Но Трамп, не имея больше легкости по внутриамериканским вопросам, может с удвоенной энергией заняться внешней политикой, имея там большие полномочия. Это для нас опасно, если мы продолжим строить отношения с США как до сих пор.

7. Украине нужно срочно иметь посла и активно налаживать работу с Конгрессом на двухпартийной основе, не разовыми поездками, а системно и ежедневно, в том числе не только со старыми друзьями, но и с огромным количеством новых людей из обеих партий. Украине важно не стать заложницей американского внутриполитического противостояния.

Источник: Публикация Валерия Пекара в Facebook