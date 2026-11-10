Когда в Киеве могут заработать резервные переправы: названы неутешительные сроки

Две временные конструкции готовят как частичную альтернативу шести столичным мостам через Днепр

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После российского удара по Северному мосту и пробок в Киеве готовят резервное сообщение между берегами Днепра. Народный депутат Владимир Крейденко считает, что первые временные переправы реально возвести в феврале – начале марта 2027 года.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Киев разделится пополам? В Раде оценили риск сценария и дали прогноз по мостам".

Нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко рассказал, что подготовительные работы на подъездных путях уже начались.

Сколько времени нужно на сооружение

Крейденко прогнозирует, что проект реализуют за 3–4 месяца. Такие конструкции собирают значительно быстрее, чем строят капитальный мост. Отсчет работ депутат предлагает вести с конца октября.

"Все зависит от конструкций. Но 3–4 месяца, началом работ можно считать, я думаю, конец октября, поэтому где-то февраль – начало марта. Я считаю, что реально построить такие понтонные мосты и создать дополнительную возможность соединить берега", – сказал Владимир Крейденко.

Владимир Крейденко

Начало 2027 года ранее называл и министр развития общин и территорий Украины Николай Калашник. Он сообщил об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Как сообщает ТСН, киевские переправы – часть правительственного проекта по сооружению 21 альтернативного мостового перехода в ответ на обстрелы логистической инфраструктуры.

"Работы в Киеве уже начались. Первые альтернативные мосты должны заработать в начале 2027 года", – заявил Николай Калашник.

На переправы предусмотрели 2,2 млрд гривен

По словам Крейденко, Кабинет Министров уже принял постановление, упрощающее строительство таких мостов. Из центрального бюджета, из специального фонда, на понтонные переправы выделят 1 млрд 200 млн грн.

15 октября 2026 года правительство утвердило экспериментальный проект строительства комбинированных водных переправ. Чтобы ускорить работы, эти объекты включили в перечень работ, которые можно выполнять без обычных разрешительных документов и последующего ввода в эксплуатацию.

К финансированию присоединится и столица. По информации депутата, Киев выделяет на проект 1 млрд грн. Всего на сооружение двух переправ, по подсчетам Крейденко, направят 2,2 млрд грн.

В Киеве уже начали подготовительные работы на подъездных путях к резервным переправам Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какой поток автомобилей должны пропускать

Переправы будут иметь разные характеристики. Крейденко говорит как минимум об одной полосе в каждом направлении. Для легкового транспорта рассматривают и вариант с двумя полосами в каждую сторону.

По данным, которые привел депутат, по столичным мостам ежедневно проезжает примерно 600 тысяч автомобилей. Резервные переправы должны обеспечить как минимум 50% этого потока. В то же время Крейденко сомневается, что две конструкции смогут пропускать 300 тысяч машин в сутки.

"Сейчас это цель. Я сомневаюсь, что с помощью двух мостов можно будет обеспечить пропускную способность в 300 тысяч. Но как альтернатива и как план "Б" он должен существовать и должен строиться. Ведь мы видим, что эти удары по мостам уже носят системный характер", – сказал Владимир Крейденко.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Крейденко заявил, что два мобильных перехода планируют построить за 3–4 месяца.