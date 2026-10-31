Действительно ли собаки с черной пастью – злые? Разбираем популярный миф

Разобраться помогла кинолог Татьяна Працонь

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Несмотря на распространенный стереотип, черный цвет пасти собаки не связан с его агрессивностью или темпераментом. Цвет определяет пигментация и не имеет отношения к характеру животного.

Об этом кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По ее словам, цвет слизистой и кожи в полости рта собак зависит от пигмента.

"Это мы знаем уже очень давно – о черной пасти. Говорят, что если у собаки черный рот, то она очень злая. Это действительно неправда, там просто пигмент кожи у собаки такой", – объяснила кинолог.

Собака с черным небом. Фото: Facebook

Распространено и другое ложное представление: якобы пол собаки можно определить по цвету пасти. Специалистка опровергла и это: отличить самца от самки гораздо проще.

"Некоторые говорят, что по цвету пасти они определяют пол собаки. Это тоже смешно, гораздо проще опустить голову и посмотреть, что там у нее между лапок", — отметила Татьяна Працонь.

Почему у собак бывает черный рот

Цвет пасти зависит исключительно от пигментации (отложения меланина), как веснушки или загар у людей. Это генетическая особенность, встречающаяся у многих пород.

Черные пятна на слизистой во рту или полностью темная пасть характерны для многих пород, среди которых:

Немецкие овчарки

Ротвейлеры

Доберманы

Лабрадоры и ретриверы

Бельгийские овчарки (малинуа)

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