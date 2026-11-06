Ни раз в неделю, ни раз в год: как часто нужно стирать джинсы

Частая стирка может испортить деним

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Джинсы прошли путь от прочной рабочей одежды до одной из самых популярных вещей в повседневном гардеробе. Их ценят за практичность, удобство и долговечность, поэтому может казаться, что плотная ткань выдержит любые испытания. Но частая стирка вредит даже качественному дениму: он быстрее изнашивается, теряет цвет и форму. В то же время надолго откладывать стирку тоже не стоит.

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Разберемся, как часто стирать джинсы, чтобы они оставались чистыми и служили дольше.

Почему не следует стирать после каждой носки

Производитель Levi Strauss & Co. советует стирать джинсы примерно после каждых 10 носок, чтобы сохранить их посадку. Частая стирка повреждает ткань, а машинная сушка способствует усадке и выцветанию. В рекомендациях по уходу Levi’s называет сушильные машины естественным врагом джинсов. Чтобы сохранить цвет и размер, нужно реже стирать их и изменить способ сушки.

Когда джинсы нужно постирать раньше

Ориентир в 10 носок касается повседневного использования. Если джинсы пропитались потом, испачкались или приобрели неприятный запах, не нужно ждать.

Стирайте джинсы чаще, если носите их на кухне, в саду или в других местах, где они быстрее и сильнее пачкаются.

Для повседневного использования джинсы советуют стирать примерно после десяти носок Источник: denkmit.kyiv.ua

Как ухаживать за джинсами между стирками

Небольшие пятна Levi’s советует удалять локально – влажной тканью или старой зубной щеткой с мягким мылом. Так можно очистить загрязненный участок, не стирая всю вещь. После носки повесьте джинсы проветриться, а не убирайте их сразу в ящик.

Перед стиркой выверните джинсы наизнанку и застегните молнию. Выберите деликатный режим, холодную воду и мягкое средство для стирки.

Сушите джинсы естественным способом: повесьте или разложите горизонтально. Оставьте их вывернутыми наизнанку и сушите в тени, чтобы предотвратить выцветание. В холодную влажную погоду дополнительный отжим поможет ткани высохнуть быстрее.

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