Укр

Эта картинка разделяет людей на два типа: какой образ вы увидели?

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тест на черты личности
Тест на черты личности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Результат зависит от того, какой образ вы заметите раньше

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Оптические иллюзии и то, что ты видишь первым на изображении может немало рассказать о человеке. Один из таких тестов показывает, доверяете ли вы другим людям, или относитесь к ним с подозрением при первом знакомстве. Тест стал популярным после публикации блогером Мией Илин.

Что вы первым видите на картинке?

Оптическая иллюзия мозга из рук
Что вы видите на картинке?/tiktok.com/@mia_yilin

Ответ к тесту

Если вы увидели руки

Если первое, что бросилось в глаза — человеческие руки или пальцы, это значит, что вы видите в людях лучшее, доверяете им, часто излишне. Вы склонны простить человеку вину, если он извинится, но в то же время это не означает чрезмерной наивности. Прощать серьезные проступки или ущерб близким вы не будете.

Если вы увидели мозг

Если вы восприняли картинку как мозг, а только потом рассмотрели детали — вы склонны к логической оценке и наблюдению. Доминирующие черты характера: осторожность, наблюдательность, стратегическое планирование, рассудительность и у вас, вероятно, развита интуиция. Автор теста считает, что человек такого типа может понять, когда за его спиной плетут интриги.

Что это за изображение

Это изображение имеет конкретного автора — итальянского фотографа и художника Анджело Кордески. Он создал коллаж в 2016 году. Оптическая иллюзия быстро стала популярной. Такие изображения "обманывают" мозг и анализируя интерпретацию, психологи могут распознавать некоторые черты характера. А еще это интересный способ самопознания, хотя его результаты не являются окончательным выводом.

Ранее "Телеграф" предлагал определить с помощью похожего теста на оптическую иллюзию, какая черта характера доминирует: креативность, надежность или адаптивность.

Теги:
#тесты #Оптическая иллюзия