Эта картинка разделяет людей на два типа: какой образ вы увидели?

Результат зависит от того, какой образ вы заметите раньше

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Оптические иллюзии и то, что ты видишь первым на изображении может немало рассказать о человеке. Один из таких тестов показывает, доверяете ли вы другим людям, или относитесь к ним с подозрением при первом знакомстве. Тест стал популярным после публикации блогером Мией Илин.

Что вы первым видите на картинке?

Что вы видите на картинке?/tiktok.com/@mia_yilin

Ответ к тесту

Если вы увидели руки

Если первое, что бросилось в глаза — человеческие руки или пальцы, это значит, что вы видите в людях лучшее, доверяете им, часто излишне. Вы склонны простить человеку вину, если он извинится, но в то же время это не означает чрезмерной наивности. Прощать серьезные проступки или ущерб близким вы не будете.

Если вы увидели мозг

Если вы восприняли картинку как мозг, а только потом рассмотрели детали — вы склонны к логической оценке и наблюдению. Доминирующие черты характера: осторожность, наблюдательность, стратегическое планирование, рассудительность и у вас, вероятно, развита интуиция. Автор теста считает, что человек такого типа может понять, когда за его спиной плетут интриги.

Что это за изображение

Это изображение имеет конкретного автора — итальянского фотографа и художника Анджело Кордески. Он создал коллаж в 2016 году. Оптическая иллюзия быстро стала популярной. Такие изображения "обманывают" мозг и анализируя интерпретацию, психологи могут распознавать некоторые черты характера. А еще это интересный способ самопознания, хотя его результаты не являются окончательным выводом.

Ранее "Телеграф" предлагал определить с помощью похожего теста на оптическую иллюзию, какая черта характера доминирует: креативность, надежность или адаптивность.