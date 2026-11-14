В Украине уже -9 градусов: какие регионы сковали морозы и гололедица (фото)

В ближайшие дни ночные заморозки ожидаются и в других регионах Украины

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На маршруте между Петросом и Говерлой после обильных дождей туристические тропы покрылись сплошным льдом. Температура опустилась до -9 °C, а передвижение по этому маршруту стало крайне опасным.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Ивано-Франковск 24/7". "Телеграф" расскажет, какой будет погода в ближайшие дни в Украине и когда ожидать похолодания и осадков.

Сплошная гололедица на маршруте между Петросом и Говерлой Источник: t.me/blacklist2477

Сплошная гололедица на маршруте между Петросом и Говерлой Источник: t.me/blacklist2477

Сплошной гололед на маршруте между Петросом и Говерлой Источник: t.me/blacklist2477

Когда похолодает и вернутся дожди

С 15 ноября на фоне развития антициклона по всей Украине похолодает: ночью температура снизится до -4…+2 °C, днем составит +3…+9 °C. Такой прогноз погоды дал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"С 15 ноября погодные условия в Украине стабилизируются, а осадки прекратятся благодаря развитию антициклона с центром над Румынией", – рассказал метеоролог Игорь Кибальчич.

Антициклон будет постепенно смещаться на восток. По прогнозу метеоролога, сухая погода продержится до 18 ноября, а с 17 ноября начнется постепенное потепление, которое продлится до конца второй декады и ночью, и днем.

Затем с западных областей начнется ухудшение погоды. 19–20 ноября малоподвижный холодный фронт принесет дожди по всей Украине, после которых температура будет постепенно снижаться. В эти дни усилится ветер: сначала юго-восточный, затем – северо-западный.

14 ноября: дожди и температурные контрасты

По прогнозным картам Украинского гидрометеорологического центра, 14 ноября на западе будет преобладать облачная погода с дождями. Ночью в большинстве западных областей +1…+4 °C, днем +2…+7 °C. На Закарпатье ночная температура составит -3…-1 °C. На севере также ожидаются осадки: ночью +1…+5 °C, днем +3…+6 °C.

В центральных областях ночью +2…+9 °C, днем +3…+7 °C. На востоке будет дождливо, однако температура будет существенно различаться: в Харьковской области ночью +4…+6 °C, днем +3…+5 °C, тогда как в Донецкой и Луганской областях соответственно +12…+15 °C и +10…+13 °C.

На материковой части юга ночью +6…+10 °C, днем +4…+8 °C. В Крыму теплее: ночью +14…+16 °C, днем +12…+14 °C. В южных областях также прогнозируют дожди.

Прогноз погоды на 14 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр

15 ноября: солнце и ночные заморозки

На западе будет преобладать солнечная погода: ночью от -3 до +2 °C, днем +4…+8 °C. На севере ночная температура составит -1…+4 °C, дневная – +4…+6 °C. В Сумской области будет более облачно, чем в остальных северных областях.

В центре ночью от -2 до +6 °C, днем +4…+7 °C. На востоке ночные показатели снизятся до +2…+5 °C, дневные составят +4…+7 °C. В Харьковской области ожидается солнце, в Донецкой и Луганской областях – переменная облачность.

На юге ночью преимущественно +3…+6 °C, днем +5…+8 °C. В Крыму ночью +1…+3 °C, днем +6…+8 °C. Осадков в этот день не ожидается.

Прогноз погоды на 15 ноября Источник: Украинский гидрометеорологический центр

16 ноября: дожди на западе, морозы на востоке

На западе снова ожидаются дожди, в частности во Львовской и Закарпатской областях. Ночью в большинстве западных областей -1…+2 °C, в Закарпатской области +4…+6 °C, днем в регионе +3…+9 °C. На севере ночью -1…+2 °C, днем +4…+8 °C: в Киевской и Житомирской областях будет облачно, в Черниговской и Сумской областях – солнечно.

В центре ночная температура составит -1…+2 °C, дневная – +5…+8 °C. На востоке будет преобладать солнечная погода, но ночью подморозит: в Харьковской области -2…0 °C, в Донецкой области -1…+1 °C, в Луганской области -3…-1 °C. Днем в восточных областях +3…+6 °C.

На материковой части юга ночью преимущественно 0…+2 °C, в Одесской области +7…+9 °C. Днем в регионе +5…+11 °C, теплее всего – в Одесской области. В Крыму ночью +1…+3 °C, днем +8…+10 °C, местами будут идти дожди.

Прогноз погоды на 16 ноября Источник: Украинский гидрометеорологический центр

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