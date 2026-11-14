Математическая ловушка: почему пример 20 ÷ 5 × 4 может запутать даже внимательных

Одна пара скобок меняет смысл задания и результат вычисления

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Математические примеры с несколькими действиями могут казаться простыми, однако даже в коротких выражениях легко ошибиться из-за неправильной очередности вычислений. Попробуйте самостоятельно решить пример 20 ÷ 5 × 4 и проверьте, удастся ли вам найти правильный ответ.

Как объясняет "Телеграф", умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому при отсутствии скобок их нужно выполнять последовательно слева направо. Именно несоблюдение этого правила часто становится причиной ошибочных результатов даже в несложных математических задачах.

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Первый шаг – разделить 20 на 5, получив 4; справа остается умножение на четыре. Второй шаг – вычислить 4 × 4, что дает 16. Полная запись решения: 20 ÷ 5 × 4 = 4 × 4 = 16. После каждого действия заменяем его результатом, сохраняя остальную часть выражения без изменений.

После первого действия множитель справа остается в выражении Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ответ 1 получается в другой записи: 20 ÷ (5 × 4) = 20 ÷ 20 = 1. Здесь скобки требуют сначала перемножить 5 и 4: их произведение становится одним делителем для числа 20. В исходном задании такой группировки нет, поэтому начинать с произведения двух последних чисел – значит изменить сам пример.

Ранее "Телеграф" предлагал решить еще один математический пример, в котором из-за неправильной последовательности действий легко получить неверный ответ.