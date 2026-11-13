Проверьте свою внимательность: почему в математическом примере 9 × 4 : 4 × 9 легко ошибиться

Четыре числа и три действия без скобок проверят внимательность к вычислениям

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Математические примеры с несколькими действиями могут скрывать неожиданную ловушку, из-за которой даже простая на вид задача сбивает с толку. Попробуйте самостоятельно решить выражение 9 × 4 : 4 × 9 и проверьте, не допустите ли распространенную ошибку.

Как объясняет "Телеграф", чтобы получить правильный результат, важно соблюдать порядок математических действий. Умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому их выполняют последовательно слева направо.

Начните с двух первых чисел: 9 × 4 = 36, после чего остается 36 : 4 × 9. Следующий шаг – 36 : 4 = 9, и теперь нужно выполнить последнее действие: 9 × 9 = 81. Каждый промежуточный результат становится началом следующего вычисления.

После каждого действия невычисленная часть выражения сохраняет все свои числа и знаки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Откуда же берется единица? Если объединить последние два числа в скобки, получится другое выражение: 9 × 4 : (4 × 9). В нем произведение в скобках равно 36, а умножение слева также дает 36, поэтому получается 36 : 36 = 1. Однако в исходном условии нет скобок, которые превращали бы последние числа в один делитель.

Чтобы не потерять следующее действие, после каждого шага переписывайте все выражение. Заменяйте результатом только ту часть, которую только что вычислили, а остальные числа и знаки оставляйте без изменений. Такая запись помогает видеть, что еще нужно выполнить, и не менять условие во время решения.

Ранее "Телеграф" разбирал математический пример 8 ÷ 2 × 4, который может сбить с толку из-за неправильного понимания порядка действий. В чем заключается хитрость этой задачи и как найти правильный ответ – читайте в материале.