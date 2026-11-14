Сначала умножать или делить? Пример 72 ÷ 9 × (11 − 5) − 6 может сбить с толку

В этом примере легко ошибиться даже с простыми числами

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Математические примеры с несколькими действиями могут казаться простыми, однако неправильная очередность вычислений способна привести к ошибочному результату. Попробуйте самостоятельно решить выражение 72 ÷ 9 × (11 − 5) − 6 и проверьте, удастся ли вам не попасть в ловушку.

Как объясняет "Телеграф", для правильного ответа важно придерживаться установленных математических правил и не путать приоритетность действий. Особое внимание следует обратить на скобки, а также на последовательность умножения и деления.

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Решение начинается с действия в скобках: 11 − 5 = 6. После этого исходное выражение приобретает вид 72 ÷ 9 × 6 − 6.

Деление и умножение имеют одинаковый приоритет, поэтому следующие шаги выполняют в порядке их записи: 72 ÷ 9 = 8, затем 8 × 6 = 48. Остается последнее действие: 48 − 6 = 42.

После деления получаем 8, а после умножения – 48 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Главная ловушка – отдать умножению приоритет над делением. Если сначала перемножить 9 × 6 = 54, а затем разделить 72 ÷ 54, порядок действий будет нарушен. Такой шаг фактически объединяет числа в новые скобки, которых в исходной записи нет.

Еще одна возможная ошибка – вычесть последнюю шестерку сразу после вычисления скобок, хотя впереди остаются деление и умножение. Ошибочный результат получится и в том случае, если неправильно вычислить 11 − 5: ошибка на первом шаге повлияет на все последующие действия.

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