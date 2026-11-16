В квартире станет теплее, а счета за отопление могут уменьшиться: какой простой трюк поможет зимой

Важны не только плотность ткани, но и длина и способ крепления

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В холодное время года многие хозяева ищут простые способы сохранить тепло в доме и уменьшить расходы на отопление. Даже обычные шторы могут влиять на температуру в комнате, если правильно подобрать ткань и место их расположения.

Как пишет The Independent, тяжелые плотные шторы снова становятся популярным решением для сохранения тепла дома. В то же время их эффективность зависит от нескольких важных деталей, в частности от подкладки, длины ткани и расположения батарей отопления.

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Как штора задерживает холодный воздух у стекла

Между окном и свободно висящей шторой образуется своеобразный воздушный канал. Теплый воздух попадает туда сверху, охлаждается у стекла и опускается к полу. Внизу он возвращается в комнату, нагревается, поднимается – и цикл повторяется. Чем меньше возможностей для такой циркуляции, тем лучше штора удерживает изолирующий слой воздуха у окна.

Университетская служба Cornell Cooperative Extension объясняет: для окна с одинарным остеклением обычно висящие шторы снижают теплопотери примерно на 5–10%. Плотно сотканные шторы с отдельной подкладкой и закрытыми краями со всех четырех сторон – до 25%. Это оценки снижения теплопотерь именно через такое окно, а не всех расходов на отопление жилья.

Поэтому важен не только вес ткани. Полотна должны перекрываться посередине и заходить за боковые края окна. Закрытый короб над карнизом ограничивает поступление воздуха сверху, а плотное прилегание по бокам и снизу помогает удерживать его между шторой и стеклом.

Почему длинное полотно перед батареей ухудшает обогрев

Радиатор нагревает окружающий воздух, который поднимается и циркулирует по комнате. Длинная закрытая штора перед батареей препятствует этому движению: теплый поток оказывается между тканью и окном. Производитель отопительного оборудования Viessmann рекомендует оставлять такие шторы открытыми и использовать жалюзи для уединения или выбирать более короткие полотна, заканчивающиеся над радиатором.

Более короткое полотно оставляет нагретому воздуху открытый путь от радиатора в комнату Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Влияние ткани подтверждает и эксперимент с плоским панельным радиатором, результаты которого в ноябре 2025 года опубликовал журнал Rocznik Ochrona Środowiska. Без покрытия тепловая мощность прибора составляла 319,8 Вт, с гипюровой занавеской – 319,3 Вт, а с хлопковой шторой – 277,0 Вт. В этом испытании более плотное покрытие заметно уменьшило теплоотдачу, тогда как ажурное почти не изменило ее.

Для окна без батареи под ним длинная штора, доходящая до пола, помогает перекрыть нижний путь движения холодного воздуха. Если же радиатор стоит под подоконником, длину нужно согласовать с его расположением: ткань должна отделять комнату от холодного окна, оставляя нагретый воздух со стороны комнаты.

Как сообщал "Телеграф", через окна жилье может терять 20–25% тепла, а в старых домах этот показатель превышает 30%.