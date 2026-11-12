"Неубиваемый" мотор и скромный расход топлива: это авто советуют пенсионерам

Преемник Golf Plus сочетает управляемость хэтчбека с просторностью минивэна, однако ремонт автоматической коробки может дорого обойтись

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Удобная посадка, хорошая обзорность и понятные органы управления – преимущества, которые особенно ценит пожилой водитель. Именно таким сочетанием привлекает Volkswagen Golf Sportsvan, который эксперты выделили среди автомобилей для спокойных повседневных поездок.

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О преимуществах и слабых местах этой модели пишет Wybor kierowcow. Издание отмечает практичность автомобиля, качество отделки салона и возможность удобно устроиться за рулем благодаря широкому диапазону его регулировок.

Посадка без наклонов и багажник на 500 литров

Чтобы сесть в Golf Sportsvan, не нужно сильно наклоняться: в высокий салон можно свободно войти. Передние сиденья установлены выше, чем в обычном хетчбэке, поэтому водитель хорошо видит дорогу впереди и пространство по сторонам – по этим ощущениям модель напоминает SUV. Эргономика помогает подобрать удобное положение и пользоваться органами управления без лишних усилий.

Пространство можно приспособить для пассажиров или багажа. Задний диван с асимметричным разделением передвигается, позволяя менять соотношение места для ног и грузового отсека. Начальный объем багажника составляет 500 литров, а подвижные задние сиденья добавляют гибкости при перевозке вещей.

Багажник Golf Sportsvan вмещает 500 литров, а подвижный диван добавляет гибкости

Какой двигатель выделяют для Golf Sportsvan

На дороге автомобиль ведет себя нейтрально и устойчиво. Подвеска сглаживает неровности без пробоев, обеспечивая комфортную езду. Среди двигателей издание рекомендует четырехцилиндровый бензиновый 1.4 TSI мощностью 125 или 150 л. с. Речь идет об усовершенствованной серии EA211 с ременным приводом газораспределительного механизма.

Этот мотор работает тихо, хорошо подхватывает при обгонах и редко выходит из строя, выгодно отличаясь от более старых неудачных вариантов с цепным приводом. В версии на 125 л. с. он развивает 200 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает около 9,9 с, максимальная скорость составляет примерно 200 км/ч, а средний расход топлива по данным производителя – около 5,4 л/100 км.

Задние пружины и DSG: на что обратить внимание

Среди характерных неисправностей – трещины задних пружин подвески. Эту проблему связывают и с другими моделями на более новых платформах концерна. Во время планового осмотра пружинам нужно уделить внимание, а поврежденные детали заменяют попарно на усиленные аналоги.

Особой осторожности требуют автомобили с опциональной автоматической коробкой DSG – речь идет о DQ200 с сухими сцеплениями. Ее профессиональный ремонт стоит несколько тысяч злотых. Для пенсионера такая неисправность означает ощутимые расходы, поэтому тип коробки и ее состояние имеют особое значение при выборе подержанного Golf Sportsvan.

Цены:

Средняя стоимость Golf Sportsvan на вторичном рынке в Украине составляет около 11-12 тысяч долларов.

Как сообщал "Телеграф", для пожилых водителей важны высокая посадка, хороший обзор и понятное расположение органов управления, а бензиновый Renault Twingo SCe 65 расходует около 5,1 л топлива на 100 км в материале о Renault Twingo. Эти критерии дают более широкий контекст для оценки Volkswagen Golf Sportsvan, хотя источник описывает другую модель.