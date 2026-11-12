Укр

"Неубиваемый" мотор и скромный расход топлива: это авто советуют пенсионерам

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Широкий диапазон регулировок руля помогает подобрать удобное положение водителя
Широкий диапазон регулировок руля помогает подобрать удобное положение водителя. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Преемник Golf Plus сочетает управляемость хэтчбека с просторностью минивэна, однако ремонт автоматической коробки может дорого обойтись

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Удобная посадка, хорошая обзорность и понятные органы управления – преимущества, которые особенно ценит пожилой водитель. Именно таким сочетанием привлекает Volkswagen Golf Sportsvan, который эксперты выделили среди автомобилей для спокойных повседневных поездок.

Читайте также: "Стоит от 1200 $, надежное и маленькое: на это авто стоит обратить внимание пожилым водителям".

О преимуществах и слабых местах этой модели пишет Wybor kierowcow. Издание отмечает практичность автомобиля, качество отделки салона и возможность удобно устроиться за рулем благодаря широкому диапазону его регулировок.

Посадка без наклонов и багажник на 500 литров

Чтобы сесть в Golf Sportsvan, не нужно сильно наклоняться: в высокий салон можно свободно войти. Передние сиденья установлены выше, чем в обычном хетчбэке, поэтому водитель хорошо видит дорогу впереди и пространство по сторонам – по этим ощущениям модель напоминает SUV. Эргономика помогает подобрать удобное положение и пользоваться органами управления без лишних усилий.

Пространство можно приспособить для пассажиров или багажа. Задний диван с асимметричным разделением передвигается, позволяя менять соотношение места для ног и грузового отсека. Начальный объем багажника составляет 500 литров, а подвижные задние сиденья добавляют гибкости при перевозке вещей.

Багажник Golf Sportsvan вмещает 500 литров, а подвижный диван добавляет гибкости
Багажник Golf Sportsvan вмещает 500 литров, а подвижный диван добавляет гибкости

Какой двигатель выделяют для Golf Sportsvan

На дороге автомобиль ведет себя нейтрально и устойчиво. Подвеска сглаживает неровности без пробоев, обеспечивая комфортную езду. Среди двигателей издание рекомендует четырехцилиндровый бензиновый 1.4 TSI мощностью 125 или 150 л. с. Речь идет об усовершенствованной серии EA211 с ременным приводом газораспределительного механизма.

Этот мотор работает тихо, хорошо подхватывает при обгонах и редко выходит из строя, выгодно отличаясь от более старых неудачных вариантов с цепным приводом. В версии на 125 л. с. он развивает 200 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает около 9,9 с, максимальная скорость составляет примерно 200 км/ч, а средний расход топлива по данным производителя – около 5,4 л/100 км.

Задние пружины и DSG: на что обратить внимание

Среди характерных неисправностей – трещины задних пружин подвески. Эту проблему связывают и с другими моделями на более новых платформах концерна. Во время планового осмотра пружинам нужно уделить внимание, а поврежденные детали заменяют попарно на усиленные аналоги.

Особой осторожности требуют автомобили с опциональной автоматической коробкой DSG – речь идет о DQ200 с сухими сцеплениями. Ее профессиональный ремонт стоит несколько тысяч злотых. Для пенсионера такая неисправность означает ощутимые расходы, поэтому тип коробки и ее состояние имеют особое значение при выборе подержанного Golf Sportsvan.

Цены:

Средняя стоимость Golf Sportsvan на вторичном рынке в Украине составляет около 11-12 тысяч долларов.

Как сообщал "Телеграф", для пожилых водителей важны высокая посадка, хороший обзор и понятное расположение органов управления, а бензиновый Renault Twingo SCe 65 расходует около 5,1 л топлива на 100 км в материале о Renault Twingo. Эти критерии дают более широкий контекст для оценки Volkswagen Golf Sportsvan, хотя источник описывает другую модель.

Теги:
#Авто #Пенсионер #Машына