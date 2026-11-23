Перед закупкой топлива для печи важно проверить не только поверхность полень

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Для немедленного отопления не стоит покупать дрова, которые остаются влажными внутри, даже если снаружи кажутся сухими. Кора, цвет и трещины не дают надежного ответа: поверхность высыхает быстрее сердцевины.

Как проверить дрова влагомером перед покупкой, рассказывает "Телеграф". Полено нужно расколоть вдоль и сразу измерить влажность на свежей внутренней поверхности: плотно ввести щупы прибора в древесину ближе к середине раскола, следуя инструкции к конкретному влагомеру.

Измерение на коре или подсохшем торце может дать обманчиво низкий показатель Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проверка только коры или торца может дать обманчиво низкий показатель, поскольку эти части уже подсохли. Одного полена также недостаточно для оценки всей партии: проверьте несколько поленьев из разных мест, в том числе более толстые, которые просыхают медленнее. Сравнивайте показатели с требованиями к топливу для вашей печи или котла.

Избыток воды заставляет тратить часть энергии горения на ее нагревание и испарение, поэтому для обогрева остается меньше тепла. Влажная древесина труднее разгорается, охлаждает зону горения, сильнее дымит и способствует образованию сажи и смолистых отложений в дымоходе. Такие дрова требуют досушивания перед использованием.

Как сообщал "Телеграф", для длительного горения дров важна влажность не выше 20%, а сам по себе большой размер полена не определяет теплоотдачу. Подробнее читайте в материале об отоплении дровами.