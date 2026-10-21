Польша приостановила помощь Украине? Кто такой депутат Шеремета, из-за которого разгорелся скандал

Был на Майдане и работал в правительстве

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Польша приостановила передачу Украине масштабного пакета военной помощи после решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА), Романа Шухевича и Олега Ольжича. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

Решение львовских депутатов вызвало резкую реакцию польских чиновников. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подписал заявление о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шереметы в список нежелательных лиц в стране. "Телеграф" расскажет, что известно о приостановке помощи и чем известен Шеремета.

Почему Польша приостановила военную помощь Украине

Как сообщает РБК-Украина, польская сторона приостановила процесс передачи Украине крупного пакета военной помощи. По словам собеседника издания, голосование Львовского облсовета состоялось именно тогда, когда Польша готовилась отправить вооружение.

"Депутаты Львовского облсовета умудрились провести это голосование прямо во время подготовки к отправке масштабного пакета военной помощи Польшей. Из-за их безответственных действий поставка этого пакета сейчас приостановлена", – отметил собеседник издания.

Сикорский хочет внести Шеремету в список нежелательных лиц

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подписал заявление в Управление по делам иностранцев о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных для пребывания в Польше.

Об этом Сикорский написал в соцсети X. Объясняя свое решение, он назвал Шеремету реконструктором дивизии Ваффен-СС "Галичина" и инициатором провозглашения 2027 года годом Романа Шухевича. Последнего польский министр обвинил в отдаче приказов о выселении и убийстве поляков.

Публикация Радослава Сикорского в Х

В комментарии LMN Шеремета опроверг утверждения о своем участии в реконструкциях дивизии "Галичина" и заявил, что пока видел информацию о возможных ограничениях только в социальных сетях.

"Если получу официальные документы, мы сможем их обжаловать. Даже если запрет утвердят, наша организация продолжит работать. У нас большая команда", – подчеркнул он.

Шеремета также подчеркнул, что считает право определять национальных героев внутренним делом каждого народа. По его словам, Роман Шухевич, Олег Ольжич и воины УПА боролись за независимость Украины, поэтому украинцы должны самостоятельно решать, как чтить их память.

Что говорят в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Львовского облсовета было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на ответ ведомства журналистам.

В МИД подчеркнули, что постановление затрагивает чувствительные исторические вопросы украинско-польских отношений и контрпродуктивно для усилий по развитию сотрудничества между двумя странами.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, контрпродуктивно для наших текущих усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также напомнили, что областные советы являются органами местного самоуправления, депутаты которых не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров или президенту Украины.

"Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции", – подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины призвал польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать нормализации отношений, и подтвердил готовность к конструктивному диалогу.

Кто такой Святослав Шеремета и чем он известен

Святослав Шеремета – депутат Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность", историк и политолог. Он также возглавляет коммунальное предприятие "Доля", которое занимается поиском захоронений участников национально-освободительной борьбы, жертв войн, депортаций и политических репрессий, в том числе на территории Польши.

Шеремета активно участвовал в Революции достоинства и был сотником 9-й сотни Самообороны Майдана. После смены власти в 2014 году он работал на государственной службе – возглавил Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Святослав Шеремета

В 2020 году Шеремету избрали депутатом Львовского областного совета. Сейчас он возглавляет постоянную комиссию по вопросам культуры, информационной политики и промоции.

Шеремета также известен инициативами по увековечению деятелей украинского национально-освободительного движения. В частности, он выступал за установку памятника Роману Шухевичу во Львове и восстановление музея главнокомандующего УПА в Белогорще.

В ноябре 2017 года Польша уже запрещала Святославу Шеремете въезд в страну на один год. Как сообщал ZAXID.NET, 18 ноября польские пограничники не пропустили его через пункт пропуска Шегини на фоне споров между Киевом и Варшавой о поисковых и эксгумационных работах.