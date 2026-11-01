Эти "бабушкины" обои снова в моде: какие узоры возвращаются в современные интерьеры

Ретроэстетика приобретает более современное звучание

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Еще недавно цветочные обои ассоциировались со старомодными квартирами и ремонтом из прошлого века. Теперь они снова становятся заметной тенденцией в оформлении жилья. В 2026 году дизайнеры предлагают заменить скучные однотонные стены крупными бутонами, винтажными растениями и узорами, похожими на старинную роспись. Такие принты используют в спальнях, гостиных, кухнях и даже ванных комнатах.

О возвращении цветочных мотивов в интерьеры пишет британское издание House & Garden. Авторы связывают популярность таких рисунков с модой на винтаж и стремлением сделать жилье уютнее и индивидуальнее.

Какие цветочные обои выбирают сейчас

Цветочные принты остаются востребованным решением в оформлении интерьеров. Согласно исследованию 1stDibs о дизайнерских трендах 2026 года, 22% опрошенных дизайнеров считают, что цветочные и ботанические мотивы сохранят популярность.

Привычные мелкие розочки – далеко не единственный вариант. В современных проектах встречаются разные виды таких обоев:

Крупные цветы и листья. Пионы, розы, магнолии и другие растения занимают значительную часть рисунка. Такие обои становятся главным акцентом комнаты.

Крупный цветочный принт превращает стену в выразительный акцент гостиной

Мелкие цветочные узоры. Принты с небольшими бутонами напоминают оформление старинных английских домов. Они хорошо сочетаются с деревянной мебелью и натуральным текстилем.

Цветочные обои и текстиль помогают создать уютный интерьер с винтажным настроением

Темные обои с яркими цветами. Насыщенные зеленые, бордовые, синие и коричневые оттенки делают интерьер более выразительным и драматичным.

Крупные цветочные обои становятся выразительным акцентом современного интерьера

Ботанические иллюстрации. Растения, листья и цветы изображают так, будто это старинные рисунки из атласа или художественного альбома.

Ботанические принты с крупными цветами возвращаются в интерьерные тренды

Обои с эффектом ручной росписи. Они напоминают декоративные панно и помогают создать впечатление индивидуального оформления.

Цветочные обои с крупными бутонами становятся заметным трендом в оформлении жилья

Издание Apartment Therapy, изучив прогнозы дизайнеров на 2026 год, также отмечает интерес к крупным ботаническим принтам, винтажным цветочным композициям и узорам, похожим на гобелены.

Как использовать цветочные обои в квартире

Современный подход не требует оклеивать одинаковым рисунком все стены. Можно выделить одну поверхность – например, стену за кроватью или возле обеденного стола. Так интерьер станет выразительнее, а пространство не будет перегружено.

Дизайнеры все чаще предлагают и более смелые решения. Как пишет House Beautiful в обзоре обойных трендов 2026 года, набирает популярность оформление одним рисунком всех стен и даже потолка. Такой прием объединяет пространство: узор становится частью общей атмосферы комнаты.

Цветочные обои подойдут и для кухни, прихожей или небольшой ванной. Для этих помещений можно выбрать как насыщенные принты, так и более спокойные рисунки с небольшими растениями.

Как использовать цветочные обои в квартире. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

С чем сочетать старомодные узоры

Чтобы цветочные обои не создавали впечатление интерьера из прошлого века, сочетайте их с современной мебелью и лаконичными деталями.

Крупные цветы на стенах хорошо смотрятся рядом с деревянными столами, креслами простых форм и однотонным текстилем. Мелкие принты можно дополнить винтажными светильниками, керамикой и натуральными материалами.

Не обязательно ограничиваться одним рисунком. Цветочные обои сочетают с узорчатыми шторами, декоративными подушками или коврами – такой подход тоже становится частью нового оформления жилья.

Цветочные обои перестают быть символом устаревшего ремонта. Знакомые узоры получают новое прочтение и помогают добавить дому индивидуальности, уюта и немного ностальгии.

Как сообщал "Телеграф", цветочные шторы помогают добавить в интерьер ботанический принт с помощью текстиля, не отделывая стены в современных интерьерах. Шторы занимают значительную часть стены, поэтому слишком яркий узор может зрительно перегрузить комнату. Дизайнеры советуют сочетать его с приглушенными цветами и сдержанной палитрой.