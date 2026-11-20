Підгонка малюнка може збільшити витрату навіть за тих самих розмірів кімнати

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Щоб правильно розрахувати кількість шпалер для кімнати, важливо врахувати її довжину, ширину та висоту стелі. Також варто передбачити невеликий запас, аби матеріалу вистачило на обклеювання всіх стін.

Приклад розрахунку для кімнати розміром 5,2 × 3,8 метра наводить сайт Online Calculator. За його даними, для такого приміщення зі стелею 2,65 метра знадобиться 12 рулонів шпалер, а із запасом — 13, якщо не потрібно підганяти малюнок.

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Як порахувати

Спочатку складіть довжини всіх чотирьох стін: (5,2 + 3,8) × 2 = 18 м. Поділіть периметр на ширину рулону: 18 ÷ 0,53 ≈ 34. Стільки смуг потрібно, щоб обклеїти стіни по всьому периметру.

Далі порахуйте, скільки цілих смуг вийде з рулону. Краще залишати по 5 см зверху й знизу для підрізання. За висоти стелі 2,65 м довжина однієї смуги з припусками становитиме 2,75 м. Із 10-метрового рулону вийдуть три такі смуги: на четверту залишку вже не вистачить.

Тепер поділіть 34 смуги на три й округліть результат угору. Одинадцять рулонів дадуть лише 33 смуги, тож для цього прикладу потрібен дванадцятий. Ще один рулон можна взяти про запас.

Із 10-метрового рулону виходять три смуги, а для обклеювання стін потрібно 12 рулонів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що врахувати, якщо шпалери з візерунком

Для шпалер, на яких малюнок має збігатися на стиках, важливий рапорт – відстань, через яку повторюється візерунок. Як пояснює Mebelen, через підгонку смуги доводиться відрізати довшими. Тоді з рулону, якого вистачало на три цілі смуги, можуть вийти лише дві.

Для своєї кімнати підставте в розрахунок фактичний периметр і висоту стін, а довжину та ширину рулону візьміть з етикетки. Якщо малюнок треба суміщати, спочатку врахуйте підгонку в довжині смуги й лише потім діліть на неї довжину рулону. Рулони, зокрема й запасний, краще брати з однієї партії: відтінки різних партій можуть відрізнятися.

Через підгонку візерунка з рулону іноді виходять лише дві цілі смуги замість трьох Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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