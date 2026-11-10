Забытый тренд из СССР снова в моде: культовые гирлянды-цепочки бьют рекорды популярности

Вместо картона используют фоамиран и ткань, а привычный клей заменяют двусторонним скотчем

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Гирлянды из разноцветных колец снова стали поводом для домашних поделок. Под публикацией с такой цепочкой пользователи вспоминают детские украшения, обсуждают способы крепления и спрашивают, где купить материалы.

О возвращении детского увлечения в тренды рассказала в Threads автор аккаунта @elena_shcherban. В ответах она отметила, что сама нарезала полоски для своей гирлянды.

"Кто бы мог подумать, что наши детские развлечения когда-нибудь станут трендом? Миллениалы, кажется, дождались своего времени", – написала она.

Что вспоминают в комментариях

Обсуждение быстро перешло к знакомому многим процессу склеивания колец. @anastasia.bilous заметила, что зумеры добавили степлер, а @kateryna_sednieva пошутила: для полного погружения в детство руки должны быть настолько в клейстере, чтобы не чувствовать подушечек пальцев.

В обсуждении сравнили современные способы сборки с детскими поделками

Пользователь @v_zozulya вспомнил, как раньше все были в клее ПВА. Автор @lr_wien_ предложил использовать степлер, но хозяйка публикации объяснила, что ей не очень нравится, когда видны скобы.

Пользователи вспомнили клей ПВА и предложили крепить кольца степлером

Других заинтересовала практическая сторона. @_craft_bunny_ спросил, выдержит ли двусторонний скотч, и получил ответ, что пока всё держится. А @olesiaklapchuk поинтересовалась, продаёт ли автор украшения: та ответила, что не планировала, но при необходимости готова продать.

Читателей заинтересовали надёжность крепления и возможность купить готовую цепочку

Как изменились знакомые цепочки

У современной версии остался простой принцип сборки: полоску замыкают в кольцо, следующую продевают через него и тоже закрепляют. Как пишет ELLE Decor о тренде, заметнее стали широкие, плотные звенья и сочетания розового, красного и фиолетового. Вместо бумаги также используют ткань, чтобы украшение можно было повесить повторно.

Каждое новое кольцо продевают через предыдущее, прежде чем скрепить концы полоски Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В обсуждаемом посте @anna_chuviliek предположила, что цепочка сделана из фетра. Автор уточнила: это фоамиран, а белые крепления, о которых спросила другая читательница, – двусторонний скотч. На вопрос @vlada.gromenko_ph о готовом наборе она ответила, что листы фоамирана продаются в канцелярских магазинах.

Для своей гирлянды автор самостоятельно нарезала листы фоамирана

Для бумажных вариантов подходят и материалы, уже имеющиеся дома. ELLE Decor описывает цепочки из старой упаковочной бумаги, подержанных нотных листов и другой печатной продукции. Для тех, кто не хочет отмерять и вырезать полоски, существуют наборы и готовые гирлянды.

Почему простой декор снова привлекает внимание

Возвращение цепочек выходит за пределы одного обсуждения. Vogue писал о них как об одном из любимых праздничных украшений интернета в прошлом году: инструкции распространялись в TikTok, а на Pinterest вырос интерес к поисковому запросу "бумажные цепочки". Наборы появились у Toast, Anthropologie, East End Press и Cambridge Imprint, причём некоторые распродали онлайн.

Издание связывает интерес к таким украшениям с ностальгией, удовольствием от ручной работы и усталостью от нейтральных минималистичных интерьеров. В новых гирляндах делают ставку на цвет, фактуру и нарочито домашний вид, а само изготовление становится совместным занятием для друзей и семьи.

Как сообщал "Телеграф", картонные втулки от бумажных полотенец можно использовать повторно. Эти вещи могут пригодиться в быту.