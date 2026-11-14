Забытая забава из СССР снова в моде: молодежь вновь охотится за домашним "кино"

Истории на пленке смотрят дома

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Популярные в СССР фильмоскопы вновь интересуют молодежь. Это домашнее "кино" с неподвижными картинками: пленку прокручивают вручную, а подписи читают вслух, задавая собственный темп истории.

Как устроена эта ретроразвлеченность и сколько за нее просят в Украине, рассказывает "Телеграф". Фильмоскоп проецирует изображение на стену, а обычный диафильм на 35-миллиметровой пленке содержит 30–50 кадров с поясняющим текстом.

Фильмоскоп — это советский диапроектор, который использовали для демонстрации рулонных диафильмов с размером кадра 18×24 мм на стене или специальном экране. Привлекательность такого просмотра – в неспешном повествовании и возможности побыть вместе.

На украинских маркетплейсах за октябрь–ноябрь 2026 года фильмоскопы предлагают за 250–1200 грн. Ф-3 выставили за 250 грн 12 ноября, "Этюд 2с" – за столько же 9 ноября, Ф-7 – за 650 грн 2 ноября; в последнем объявлении диафильмы-сказки продают по 25 грн за штуку.

Продавцы предлагают как отдельные фильмоскопы, так и комплекты с пленками

Ранее "Телеграф" сообщал, зачем на самом деле раньше телевизоры накрывали салфетками. Интересное объяснение предложили в сети.