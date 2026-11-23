Один и тот же оттенок выглядит по-разному в зависимости от освещения

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В 2027 году, согласно прогнозам, в моде будут шалфейные и оливковые оттенки зелёного, насыщенный и дымчатый синий, терракотовые, глиняные и кофейно-коричневые тона. Главную роль в новой палитре отводят зелёному.

О смене привычной палитры пишет nlc, ссылаясь на международные прогнозы и выбор производителей красок. В одной комнате новый цвет станет спокойным фоном для мебели, в другой достаточно покрасить им одну стену.

Шалфейный, оливковый и мшистый зелёный

Sherwin-Williams назвала цветом 2027 года Celery – мягкий зелёный с лёгким желтоватым оттенком. Behr выбрала Grounded – землистый оливково-мшистый тон. В прогноз WGSN и Coloro вошёл Meadowland Green – зелёный средней насыщенности, близкий к природным оттенкам.

Шалфейный подойдёт для спальни, гостиной или кухни. Он хорошо сочетается с мебелью из светлого дуба, натуральным льном и молочно-белым текстилем. Более глубокий оливковый добавит выразительности кабинету или столовой.

Шалфейные стены хорошо сочетаются со светлым деревом и молочно-белым текстилем Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Насыщенный синий – для акцента, дымчатый – для спокойного фона

Ещё в 2025 году WGSN и Coloro назвали Luminous Blue главным цветом 2027 года. Этот насыщенный синий намного ярче привычных светло-голубых тонов. В гостиной им можно выделить стену за диваном. Рядом будут хорошо смотреться мебель тёплых древесных оттенков, кремовая обивка и неброские металлические детали.

Тем, кто привык к серым стенам и хочет добавить цвета без резкого контраста, подойдёт дымчатый синий. Pittsburgh Paints выбрала цветом 2027 года Artifact – приглушённый синий с тёплым оттенком, а California Paints отметила более глубокий Quiet Peace. Эти тона подойдут для спальни, столовой или уголка для чтения. Их можно сочетать со светлым деревом и бежевым текстилем.

Дымчатый синий добавляет интерьеру цвет без резкого контраста Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Терракота и глиняные тона вместо холодного серого

В палитру WGSN и Coloro на 2027 год вошёл Clay – глиняный оттенок с лёгким розоватым подтоном. Его светлая версия подойдёт тем, кто хочет отойти от белых стен, но пока не готов к насыщенному цвету.

Терракотовые, коричные, песочные и розовато-бежевые тона выразительнее привычного бежевого, но не перетягивают на себя всё внимание. В гостиной, спальне или столовой их можно сочетать с натуральным деревом, ротангом, льном и керамикой.

Терракотовые стены хорошо сочетаются с натуральным деревом и ротангом Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кофейные и шоколадные оттенки для уютного интерьера

Dunn-Edwards выбрала цветом 2027 года French Press Coffee – глубокий кофейно-коричневый оттенок с лёгким сливовым подтоном. В спальне его можно сочетать с кремовым постельным бельём, а в кабинете или уголке для чтения – со светлой обивкой и лампами с тёплым светом.

Глубокие кофейно-коричневые стены хорошо сочетаются с кремовым постельным бельём Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В небольшой комнате, куда проникает мало дневного света, тёмно-коричневый лучше сначала попробовать на одном участке стены. То же касается и других оттенков: нанесите пробный выкрас рядом с мебелью и посмотрите, как он выглядит в разное время суток. Один и тот же цвет будет смотреться по-разному в солнечной гостиной и в спальне с окнами на север.

Как сообщал "Телеграф", дизайнеры считают, что текстурированные стены станут одним из главных открытий в оформлении интерьера в 2027 году.