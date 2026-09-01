Сказка, которая лечит душевные раны: в Украине презентовали новую фэнтезийную историю

Писательница создала особый мир, где царит надежда

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Украинская писательница Олеся Попова представила детскую фэнтезийную книгу "Волшебный билет, или Путешествие в Долину Черных Орхидей". Это история об увлекательном путешествии, смелости, дружбе и преодолении трудностей даже тогда, когда ситуация кажется безвыходной.

Об этом сообщило издание "ГОРДОН".

Автор отметила, что из-за войны украинские дети вынуждены слишком быстро взрослеть. В то же время им по-прежнему нужно пространство, где можно мечтать, фантазировать, удивляться и верить в добро. Именно таким прибежищем должна стать эта книга, герои которой отправляются в загадочную Долину Черных Орхидей — место, которого нет ни на одной обычной карте. История призвана подарить юным читателям чувство безопасности, надежду и уверенность в победе добра.

"Детей ждут тайны, опасные приключения, неожиданные встречи и сложные испытания. И только вера в себя и своих друзей поможет им одолеть все препятствия и одержать победу над злом", — добавила автор.

"Волшебный билет, или Путешествие в Долину Черных Орхидей"

Она убеждена: сейчас детям как никогда нужно фэнтези, поскольку оно позволяет ребенку безопасно говорить о сложных вещах на языке символов.

"В книге герой может бояться и все равно сделать шаг вперед. Может ошибиться и попробовать еще раз. Может оказаться один на один с опасностью и найти помощь. Для детей, живущих в реальности войны, такие истории могут стать настоящей опорой. Волшебный мир не отдаляет ребенка от реальности – он помогает найти внутренние силы, чтобы с ней справиться, — добавила Попова. – Книга напоминает, что страх не означает слабость, а смелость – это не отсутствие страха. Смелость начинается именно тогда, когда ты двигаешься вперед вопреки страху".

"Волшебный билет, или Путешествие в Долину Черных Орхидей"

"Волшебный билет, или Путешествие в Долину Черных Орхидей"

Справка: Олеся Попова – филолог, исследовательница зарубежной литературы, руководитель благотворительной организации, а также специалист в области романско-германских языков и зарубежной литературы.

Творческую деятельность Попова начала в 2018 году. Как руководитель благотворительной организации Попова обеспечивает стратегическое управление гуманитарными и социальными проектами, направляя усилия на помощь тем, кто в этом больше нуждается, и интегрируя культурные инициативы.

Напомним, после атаки России на склады книжных издательств и магазинов известные украинские компании вместе с народом запустили в социальных сетях флешмоб, призывающий покупать книги. Таким образом, люди могут поддержать издание и сохранить как можно больше книг.