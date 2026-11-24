В коллекции блогера есть модели с бриллиантами, из розового золота и титана, а также часы с механизмом, созданным для Рафаэля Надаля

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Блогер и предприниматель Александр Слобоженко, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на 213 млн грн, носит часы стоимостью в сотни тысяч евро. На его снимках удалось узнать как минимум девять моделей Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille. Самые дорогие из них на вторичном рынке предлагают за €678 374 (33 млн грн).

Какие модели узнали на снимках, чем они особенны и сколько за них просят, рассказывает "Телеграф". Их отсортировали "от дешевых к дорогим".

Часы дешевле €100 000

Самые дешевые в подборке – Rolex Sea-Dweller (126603), примерно за €21 537 (1 067 005 грн). Часы для погружений имеют 43-миллиметровый корпус из стали Oystersteel и 18-каратного желтого золота, черный керамический безель Cerachrom и гелиевый клапан для декомпрессии. Водонепроницаемость – до 1 220 метров.

Rolex Sea-Dweller рассчитаны на погружение до 1 220 метров

Rolex Sea-Dweller можно найти и дешевле

За Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph (26405CE.OO.A002CA.02) просят €32 796 (1 624 808 грн). У хронографа 44-миллиметровый корпус и безель из черной матовой керамики, титановые кнопки и каучуковый ремешок. На циферблате "Méga Tapisserie" – золотые стрелки и метки. Запас хода – 50 часов.

Royal Oak Offshore сочетает корпус из матовой керамики и титановые кнопки

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph представлены по разным ценам

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding за €55 103 (2 729 962 грн) имеют 41-миллиметровый стальной корпус и интегрированный браслет из нержавеющей стали. Восьмиугольный безель удерживают восемь винтов, а на черном циферблате "Grande Tapisserie" окошко даты расположено на отметке "3 часа".

Royal Oak Selfwinding имеют стальной корпус и интегрированный браслет

Объявления на вторичном рынке показывают разную стоимость часов

Rolex Day-Date 36 (128348RBR) из 18-каратного желтого золота стоит €73 546 (3 643 682 грн). У него браслет President, бриллианты на безеле и зеленом градиентном циферблате, полное название дня недели и дата под линзой Cyclops. Запас хода – около 70 часов. В отдельном объявлении за такой Day-Date просят $85 572 без учета доставки.

Rolex Day-Date показывает полное название дня недели над циферблатом

Золотой Rolex Day-Date с бриллиантами также выставили на продажу за доллары

Два хронографа и Royal Oak с открытым механизмом

Patek Philippe Nautilus Chronograph выставили за €138 678 (6 870 510 грн). Корпус диаметром 40,5 мм и браслет сочетают нержавеющую сталь и 18-каратное розовое золото. Комбинированный счетчик хронографа flyback расположен на отметке "6 часов" на синем градиентном циферблате с горизонтальными полосами.

Счетчик хронографа Nautilus расположен в нижней части циферблата

Цены в объявлениях на вторичном рынке

Richard Mille RM 011 Felipe Massa 1st Singapore F1 Grand Prix Limited Edition предлагают за €200 865 (9 951 434 грн). Серию посвятили гонщику Формулы-1 Фелипе Массе и первому Гран-при Сингапура. В бочкообразном титановом корпусе с черным DLC-покрытием – открытый автоматический механизм с хронографом flyback и годовым календарем с большим индикатором даты. Ремешок – из красного каучука.

Лимитированную серию RM 011 посвятили первому Гран-при Сингапура и Фелипе Массе

За Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked (15407OR.OO.1220OR.01) просят €253 517 (12 559 967 грн). Корпус диаметром 41 мм и браслет изготовлены из 18-каратного розового золота. Механизм виден с обеих сторон, а запатентованное двойное балансовое колесо повышает точность и стабильность хода.

Двойное балансовое колесо Royal Oak повышает стабильность хода

Открытый механизм и корпус из розового золота выделяют одну из самых дорогих моделей подборки

Две самые дорогие модели

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon (26730TI) стоит €357 256 (17 699 498 грн). Модель имеет титановый корпус диаметром 41 мм и титановый браслет. На отметке "6 часов" дымчато-синего циферблата "Grande Tapisserie" виден летающий турбийон: его каретка закреплена только снизу.

Каретку летающего турбийона в титановом Royal Oak закрепили только снизу

Летающий турбийон виден на отметке "6 часов" циферблата

Самая высокая цена в подборке – €678 374 (33 608 615 грн) за Richard Mille RM 35-03 Automatic Rafael Nadal (White Quartz TPT). Модель с корпусом из Quartz TPT и Carbon TPT и голубым каучуковым ремешком создали совместно с теннисистом Рафаэлем Надалем. Кнопка на корпусе меняет геометрию запатентованного ротора Butterfly Rotor и отключает автоподзавод во время интенсивных тренировок, чтобы избежать чрезмерного завода пружины.

В модели Richard Mille, созданной с Рафаэлем Надалем, можно отключить автоподзавод

Самые дорогие часы в подборке оценили в €678 374, но есть и "более дешевые" цены

Как сообщал "Телеграф", Александр Лукашенко появился на встрече с Владимиром Путиным в Ново-Огарево с золотыми Patek Philippe Calatrava стоимостью около $20 000 на коллекционном рынке. Это показательный контраст с образом "простого мужика", который Лукашенко поддерживает годами.