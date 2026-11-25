Для городских поездок гибрид помогает экономить топливо

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Пенсионерам при выборе автомобиля стоит обратить внимание на компактные модели, которые удобны для ежедневных поездок и не требуют значительных затрат на топливо. Одним из вариантов может стать небольшой гибридный кроссовер, сочетающий практичность и экономичность.

Как пишет издание Carvago в материале об автомобилях для пожилых водителей, среди моделей, на которые стоит обратить внимание пенсионерам, есть Toyota Yaris Cross. Это компактный гибридный кроссовер, который отличается экономичным расходом топлива при движении по городу.

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Чем Toyota Yaris Cross может заинтересовать пенсионеров

Гибридная силовая установка. Сочетание бензинового двигателя и электромотора позволяет экономнее расходовать топливо.

Сочетание бензинового двигателя и электромотора позволяет экономнее расходовать топливо. Экономичность в городе. Гибридная система особенно эффективна при движении по городским улицам.

Гибридная система особенно эффективна при движении по городским улицам. Компактный кузов. Небольшие габариты кроссовера могут стать преимуществом во время ежедневных поездок и парковки.

В Украине Toyota Yaris Cross стоит от 1 251 150 гривен в зависимости от комплектации Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Toyota Yaris Cross в Украине

По информации официального сайта Toyota, новый кроссовер 2026 года стоит от 1 251 150 до 1 578 205 гривен в зависимости от комплектации.

Самая доступная версия Live оснащена гибридным двигателем 1.5 мощностью 116 лошадиных сил, автоматической трансмиссией e-CVT и передним приводом. Ее цена начинается от 1 251 150 гривен.

Комплектация Active с двигателем мощностью 130 лошадиных сил стоит от 1 321 390 гривен. За версию Lounge нужно заплатить от 1 396 020 гривен, а самая дорогая комплектация Premium обойдется как минимум в 1 545 280 гривен.

Цена нового Toyota Yaris Cross зависит от комплектации и достигает 1 578 205 гривен Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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