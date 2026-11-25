Более 50% сахара, пальмовое масло, трансжиры: что внутри одного из самых дорогих наборов Roshen из "АТБ"
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Прежде чем покупать ребенку большую коробку конфет, стоит посмотреть не только на количество сладостей, но и на их состав
Перед Днем святого Николая и Новым годом полки магазинов ломятся от новогодних сладких подарков. Однако какие из них стоят денег, а какие лучше обойти стороной?
"Телеграф" купил один из самых дорогих и красивых – набор "Рождественский венок" от Roshen, который по акции в "АТБ" сейчас стоит 250,9 гривны за 599 г.
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Всего в наборе 34 единицы сладостей, среди которых фигурка Николая, желейные мишки, 4 "чупа-чупса", 4 батончика, шоколадные и желейные конфеты, конфеты с арахисом и другими вкусами.
Подробно названия и количество всех сладостей, вошедших в набор:
- фигурка святого Николая;
- батончик с кокосом и миндалем;
- Tidbit с нугой и мягкой карамелью с арахисом;
- Candy Nut нуга и мягкая карамель с арахисом;
- "Сливки-ленивки" (хотя Roshen давно переименовал "Сливки-ленивки" в "Ленивая Корівка");
- Johnny Krocker со вкусом молока и шоколада, по 2 штуки каждого вкуса;
- пачка желейных мишек Yummi Gummi;
- "Шалена бджілка", 2 штуки;
- "Galaretka", 2 штуки;
- "Candy Nut", 4 штуки;
- "Червоний мак", 2 штуки;
- "Ромашка", 2 штуки;
- "Krock" с арахисом, 2 штуки;
- "Flaksi" какао, 2 штуки;
- "Milky Splash", 2 штуки;
- "Монблан", 2 штуки – одна с карамелизированным миндалем, еще одна с шоколадом и сезамом;
- леденцы на палочке "Roshen Lollipops" – 4 штуки.
На упаковке заявлено, что вес набора – 599 г. Фактическая домашняя проверка показала вес 627 г вместе с упаковкой.
"Телеграф" изучил и состав набора. Первое, что бросается в глаза, – содержание сахара превышает 50 г на 100 г продукта (то есть более половины набора – это чистый сахар). Также стоит обратить внимание, что в составе на 100 г продукта – 10,7 г насыщенных жиров.
Кроме того, в составе есть большое количество дешевых растительных масел (пальмовое, пальмоядровое, ши), которые добавляют даже в молочный шоколад вместо дорогого какао-масла, а также бренди (обычно используется в помадных конфетах вроде "Ромашки"). Особое внимание стоит обратить на "частично гидрогенизированное пальмоядровое масло" – процесс частичной гидрогенизации может образовывать вредные трансжиры.
Также указано большое количество таких добавок, как красители Е100, Е132, Е150d, сорбитовый сироп, эмульгатор Е476 (полиглицерин) и консервант Е202 (сорбат калия). Если съесть много конфет с такими добавками, может возникнуть аллергическая реакция, гиперактивность, вздутие живота. Также набор содержит арахис, фундук, миндаль, кунжут, молочные продукты, соевый лецитин, яичный белок, глютен (пшеница) и сульфиты – это стоит учитывать, если ребенок склонен к аллергии.
Вывод. Это типичный бюджетный сладкий набор. Он яркий и разнообразный, но содержит много сахара, пальмового масла и искусственных добавок и минимальное количество какао-продуктов. Употреблять такие сладости стоит дозированно (1–2 конфеты после основного приема пищи), а не в качестве основного перекуса.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают новую "Мивину" Saugy Noodles – и что с ней не так.