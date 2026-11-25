Прежде чем покупать ребенку большую коробку конфет, стоит посмотреть не только на количество сладостей, но и на их состав

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Перед Днем святого Николая и Новым годом полки магазинов ломятся от новогодних сладких подарков. Однако какие из них стоят денег, а какие лучше обойти стороной?

"Телеграф" купил один из самых дорогих и красивых – набор "Рождественский венок" от Roshen, который по акции в "АТБ" сейчас стоит 250,9 гривны за 599 г.

Во время домашней проверки набор вместе с упаковкой весил 627 граммов Источник: Телеграф

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Всего в наборе 34 единицы сладостей, среди которых фигурка Николая, желейные мишки, 4 "чупа-чупса", 4 батончика, шоколадные и желейные конфеты, конфеты с арахисом и другими вкусами.

Так выглядит открытая коробка сладостей Источник: Телеграф

Подробно названия и количество всех сладостей, вошедших в набор:

фигурка святого Николая;

батончик с кокосом и миндалем;

Tidbit с нугой и мягкой карамелью с арахисом;

Candy Nut нуга и мягкая карамель с арахисом;

"Сливки-ленивки" (хотя Roshen давно переименовал "Сливки-ленивки" в "Ленивая Корівка");

Johnny Krocker со вкусом молока и шоколада, по 2 штуки каждого вкуса;

пачка желейных мишек Yummi Gummi;

"Шалена бджілка", 2 штуки;

"Galaretka", 2 штуки;

"Candy Nut", 4 штуки;

"Червоний мак", 2 штуки;

"Ромашка", 2 штуки;

"Krock" с арахисом, 2 штуки;

"Flaksi" какао, 2 штуки;

"Milky Splash", 2 штуки;

"Монблан", 2 штуки – одна с карамелизированным миндалем, еще одна с шоколадом и сезамом;

леденцы на палочке "Roshen Lollipops" – 4 штуки.

В наборе есть 34 сладости, в частности батончики, конфеты и желейные мишки Источник: Телеграф

На упаковке заявлено, что вес набора – 599 г. Фактическая домашняя проверка показала вес 627 г вместе с упаковкой.

Домашнее взвешивание показало, что набор весит 627 граммов вместе с обертками Источник: Телеграф

"Телеграф" изучил и состав набора. Первое, что бросается в глаза, – содержание сахара превышает 50 г на 100 г продукта (то есть более половины набора – это чистый сахар). Также стоит обратить внимание, что в составе на 100 г продукта – 10,7 г насыщенных жиров.

Состав набора "Рождественский венок" от Рошен Источник: Телеграф

Кроме того, в составе есть большое количество дешевых растительных масел (пальмовое, пальмоядровое, ши), которые добавляют даже в молочный шоколад вместо дорогого какао-масла, а также бренди (обычно используется в помадных конфетах вроде "Ромашки"). Особое внимание стоит обратить на "частично гидрогенизированное пальмоядровое масло" – процесс частичной гидрогенизации может образовывать вредные трансжиры.

Также указано большое количество таких добавок, как красители Е100, Е132, Е150d, сорбитовый сироп, эмульгатор Е476 (полиглицерин) и консервант Е202 (сорбат калия). Если съесть много конфет с такими добавками, может возникнуть аллергическая реакция, гиперактивность, вздутие живота. Также набор содержит арахис, фундук, миндаль, кунжут, молочные продукты, соевый лецитин, яичный белок, глютен (пшеница) и сульфиты – это стоит учитывать, если ребенок склонен к аллергии.

Вывод. Это типичный бюджетный сладкий набор. Он яркий и разнообразный, но содержит много сахара, пальмового масла и искусственных добавок и минимальное количество какао-продуктов. Употреблять такие сладости стоит дозированно (1–2 конфеты после основного приема пищи), а не в качестве основного перекуса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают новую "Мивину" Saugy Noodles – и что с ней не так.