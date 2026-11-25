Светлая начинка в центре штоллена вызвала вопрос у покупателей

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Рождественская новинка Roshen уже появилась у покупателей и обсуждается в соцсетях. Украинцы делятся первыми впечатлениями о Christmas Stollen: одни называют выпечку очень вкусной и советуют попробовать, другие обращают внимание на особенности начинки. Мы собрали первые отзывы и узнали, за что покупатели хвалят новинку.

Своими впечатлениями украинцы делятся в Threads. Ранее "Телеграф" писал, что после появления рождественского штоллена Roshen за ним начали выстраиваться очереди.

Штоллен Roshen продаётся в коробке с рождественским оформлением

Какой на вкус штоллен Roshen

Одна из покупательниц сразу почувствовала аромат корицы и имбиря. Сверху штоллен щедро посыпан сахарной пудрой, а внутри – изюм, клюква, марципан и цукаты из апельсиновой цедры. По её словам, цитрусовый вкус хорошо сочетается с пряностями.

"И хотя я не люблю марципан, здесь он очень к месту, добавляет ореховое послевкусие", – написала она.

В первом отзыве покупательница отметила сочетание цитрусов и пряностей

Другой покупательнице тоже понравилась начинка. Цукатов и изюма, по её мнению, в штоллене в самый раз, хотя обычно она их не любит. Выпечка не показалась ей слишком сладкой, несмотря на слой сахарной пудры.

У одной из читательниц фотография разреза вызвала вопрос: ей показалось, что тесто в центре не пропеклось. Kotovaa_katya объяснила, что светлая часть в середине – марципан, сладкая масса из молотого миндаля и сахара.

В комментариях покупательница объяснила, что находится в центре штоллена

Ещё один нюанс – срок годности. В Threads покупатели спросили, как долго можно хранить штоллен. Одна из них рассказала, что её упаковку изготовили 25 ноября, а срок годности истекает 8 декабря. На хранение остаётся всего около двух недель. Это может помешать тем, кто хотел купить рождественскую выпечку заранее и оставить её к праздникам.

Покупатели выясняют, что штоллен можно хранить около двух недель

Сколько стоит штоллен и кому он подойдёт

По первым отзывам, Christmas Stollen от Roshen понравится тем, кто любит традиционную рождественскую выпечку с сухофруктами, пряностями и миндальным вкусом. Покупатели хвалят аромат, влажное тесто и щедрую начинку.

Но марципан нравится не всем. Если вы не любите сладкую миндальную массу, изюм и большое количество сахарной пудры, новинка может не оправдать ожиданий.

Цена тоже может заставить задуматься: около 400 гривен за 400 граммов – покупка не из дешёвых. Но тем, кто давно хотел попробовать рождественский штоллен, он может стать интересным праздничным лакомством.

Первые отзывы о новинке пока преимущественно положительные. Судя по впечатлениям покупателей, попробовать её стоит хотя бы раз – особенно если вы любите такую выпечку.

Как сообщал "Телеграф", наборы сладостей Roshen различаются по цене и составу: красная Winter Collection стоит 765,40 гривны за 22 конфеты, а зелёная – 674,30 гривны за 14 конфет в разборе наборов. Это сравнение даёт представление о ценах на праздничные сладости Roshen, но само по себе не показывает, оправдана ли цена штоллена.