Здесь посадка "как на стуле" — без нагрузки на спину и колени

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При выборе автомобиля для пожилого водителя важны не разгон до сотни и спортивный дизайн, а другие вещи: удобно ли садиться в салон, хорошо ли видно дорогу, не устаёт ли спина и сколько стоит обслуживание. На вторичном рынке Украины одним из самых практичных бюджетных вариантов остаётся пассажирский Renault Kangoo – преимущественно первого поколения.

У этой машины удобная посадка, хорошая обзорность и комфортные габариты. Она подойдёт для поездок на дачу, за покупками и с семьёй. Об этом сообщает "Телеграф".

Чем Kangoo удобен в повседневных поездках

Пассажирский Kangoo пригодится тем, кто по будням ездит за покупками, а на выходных перевозит семью или вещи на дачу. Сдвижная боковая дверь удобна на тесной парковке: для неё не нужно свободное пространство сбоку. В багажник поместятся сумки, а для громоздких вещей можно освободить часть салона.

Автомат для города и оснащение для поездок зимой

Тем, кого утомляет работа со сцеплением в пробках, подойдёт версия Kangoo с автоматической коробкой передач. За рулём такой машины не придётся выжимать сцепление при каждом старте и вручную переключать передачи. Тем, кто предпочитает механику, доступны варианты с опциями, полезными зимой и в дальних поездках.

В сети хвалят эту модель за надежность и недорогие запчасти. Кроме того, пользователи отметили, что Renault Kangoo идеален для рыбалки.

В сети владельцы хвалят Kangoo за надежность и недорогие запчасти

Сдвижная дверь делает Kangoo удобным для парковки на тесной стоянке

В сети хвалят Kangoo за надежность и недорогие запчасти

Какие Kangoo продают дешевле

Два дизельных Kangoo первого поколения с механической коробкой выставили на продажу по 3 000 долларов (136 440 грн) каждый. У автомобиля 2006 года из Киева пробег составляет 281 тыс. км, у машины 2003 года из Каменца-Подольского – 248 тыс. км. За Kangoo 2004 года с пробегом 253 тыс. км в Запорожье просят 3 800 долларов (172 824 грн).

Два дизельных Kangoo первого поколения с механикой продают по одинаковой цене

Более новое поколение не всегда означает меньший пробег. В Киеве дизельный Kangoo 2010 года с механической коробкой и пробегом 326 тыс. км продают за 4 850 долларов (220 578 грн). За Kangoo 2005 года с пробегом 257 тыс. км просят 3 300 долларов (150 084 грн). Автомобиль второго поколения стоит на 1 550 долларов дороже, хотя проехал на 69 тыс. км больше.

У более дорогого из двух киевских Kangoo пробег выше

Среди недорогих предложений есть пассажирский Kangoo 2005 года из Днепра. За дизельную машину с механической коробкой и пробегом 247 тыс. км продавец просит 4 500 долларов (204 660 грн).

Пассажирский Kangoo из Днепра стоит больше чем вдвое дороже машины из Стрыя

Как сообщал "Телеграф", эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC оценили модели, подходящие пожилым людям, и нашли варианты для водителей старше 60 лет. В подборку попал и BMW X1.