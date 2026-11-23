Авто можно взять от 130 тыс. грн

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Пенсионерам, которые планируют приобрести автомобиль, часто важно найти модель, которая не потребует значительных расходов после покупки. Небольшие городские машины могут стать практичным выбором для ежедневных поездок, посещения магазинов или поездок к врачу.

В частности, Kia Picanto попала в десятку самых дешевых в эксплуатации автомобилей в 2026 году по версии Auto Express. Также mobile.de упоминает эту модель в сравнении экономичных компактных автомобилей.

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Среди преимуществ Kia Picanto – прежде всего небольшие габариты, благодаря которым автомобилем удобнее маневрировать на загруженных городских улицах и искать место для парковки. Эта особенность может быть полезна пенсионерам, которым машина нужна преимущественно для повседневных дел и коротких поездок.

Еще один аргумент в пользу модели – расходы на содержание. Kia Picanto попала в рейтинг десяти самых дешевых в эксплуатации автомобилей по версии Auto Express в 2026 году. Это может заинтересовать водителей, которые хотят сократить расходы на автомобиль после его покупки.

Kia Picanto вошла в десятку самых дешевых в эксплуатации автомобилей в 2026 году Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Kia Picanto в Украине

Цена Kia Picanto зависит от года выпуска, комплектации и технического состояния автомобиля. Согласно приведенным предложениям, новый автомобиль можно приобрести примерно за 998 тыс. – 1,04 млн грн, а подержанные модели стоят значительно дешевле.

На вторичном рынке выбор значительно шире: по данным AUTO.RIA, средняя цена Kia Picanto с пробегом составляет около 283 759 грн (примерно 6166 долларов). В отдельных объявлениях предлагаются более старые автомобили примерно за 130–200 тыс. грн, а более свежие модели могут стоить свыше 400 тыс. грн.

Итак, ориентировочные цены таковы:

Новая Kia Picanto: от 979 тыс. грн

Новые Kia Picanto в Украине предлагают примерно за миллион гривен

Подержанная Kia Picanto: в среднем около 284 тыс. грн.

Средняя цена подержанной Kia Picanto на вторичном рынке – около 284 тысяч гривен

Более старые модели: примерно от 130 тыс. грн в зависимости от состояния.

На вторичном рынке Kia Picanto стоит в среднем около 284 тысяч гривен

Ранее "Телеграф" также рассказывал о французском автомобиле, который может стать практичным выбором для пенсионеров, в частности для поездок на рыбалку и на дачу.