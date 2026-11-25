Обычные шторы уходят в прошлое: эта модель поможет реже браться за стирку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Во время ремонта стоит заранее продумать, как будут крепиться шторы
Вместо привычных штор и тюля с ручным управлением дизайнеры интерьеров советуют шторы с электроприводом. Мотор открывает и закрывает их, поэтому не нужно двигать полотно рукой или тянуть за шнур.
Об этой тенденции в оформлении окон в Испании пишет OkDiario. Традиционные шторы там давно подбирают под мебель и общий стиль комнаты, чтобы оформление окна сочеталось с остальным интерьером.
Читайте также: "Забудьте о белых скатертях на новогоднем столе: их заменит более уютное и стильное решение".
Как работают шторы с электроприводом
В раздвижной системе мотор перемещает полотно вдоль специального карниза. В зависимости от модели шторы можно открыть или закрыть с пульта или настенной кнопки. Такой способ управления удобен, когда к окну сложно подойти вплотную, например, если перед ним стоит диван.
Если привод работает от электросети, место для подключения лучше предусмотреть до отделки стен и потолка. Выбирая карниз, следует учитывать ширину окна и вес полотна: от них зависит, какую нагрузку должна выдерживать система.
Еще одно преимущество таких штор – их не нужно так часто стирать. Благодаря автоматическому управлению ткань не приходится каждый раз трогать руками, ведь мотор самостоятельно открывает и закрывает полотно.
Когда оставить обычный карниз
Кованые карнизы и деревянные штанги остаются в интерьерах, хотя их дизайн меняется. Если карниз должен быть заметной частью оформления комнаты, его материал и форму можно подбирать вместе с тканью.
Для окна, к которому легко подойти и на котором шторы редко двигают, достаточно ручного управления. Электропривод дает более ощутимое преимущество там, где шторы открывают каждое утро и закрывают каждый вечер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему привычные пороги между комнатами постепенно теряют популярность и какие решения используют для сочетания разных напольных покрытий.