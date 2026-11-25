Во время ремонта стоит заранее продумать, как будут крепиться шторы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вместо привычных штор и тюля с ручным управлением дизайнеры интерьеров советуют шторы с электроприводом. Мотор открывает и закрывает их, поэтому не нужно двигать полотно рукой или тянуть за шнур.

Об этой тенденции в оформлении окон в Испании пишет OkDiario. Традиционные шторы там давно подбирают под мебель и общий стиль комнаты, чтобы оформление окна сочеталось с остальным интерьером.

Читайте также: " Забудьте о белых скатертях на новогоднем столе: их заменит более уютное и стильное решение ".

Как работают шторы с электроприводом

В раздвижной системе мотор перемещает полотно вдоль специального карниза. В зависимости от модели шторы можно открыть или закрыть с пульта или настенной кнопки. Такой способ управления удобен, когда к окну сложно подойти вплотную, например, если перед ним стоит диван.

Если привод работает от электросети, место для подключения лучше предусмотреть до отделки стен и потолка. Выбирая карниз, следует учитывать ширину окна и вес полотна: от них зависит, какую нагрузку должна выдерживать система.

Подключение привода к электросети лучше предусмотреть до отделки стен и потолка Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Еще одно преимущество таких штор – их не нужно так часто стирать. Благодаря автоматическому управлению ткань не приходится каждый раз трогать руками, ведь мотор самостоятельно открывает и закрывает полотно.

Когда оставить обычный карниз

Кованые карнизы и деревянные штанги остаются в интерьерах, хотя их дизайн меняется. Если карниз должен быть заметной частью оформления комнаты, его материал и форму можно подбирать вместе с тканью.

Для окна, к которому легко подойти и на котором шторы редко двигают, достаточно ручного управления. Электропривод дает более ощутимое преимущество там, где шторы открывают каждое утро и закрывают каждый вечер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему привычные пороги между комнатами постепенно теряют популярность и какие решения используют для сочетания разных напольных покрытий.