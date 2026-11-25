Условия хранения влияют на вкус орехов и риск появления плесени

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Подсохшие орехи можно слегка поджарить, если у них нет признаков порчи, а прогорклые лучше выбросить. Такие плоды выдает запах старого масла.

Прогорклость возникает, когда окисляются жиры, а афлатоксины вырабатывают некоторые виды плесени. Об этом сообщает "Телеграф".

Как распознать прогорклые орехи

Прогорклые ядра могут пахнуть залежалым растительным маслом, краской или лаком. Если запах не бросился в нос, порчу иногда выдаёт резкий горький или мыльный привкус, который остаётся во рту. При подозрительном запахе пробовать ядра не нужно.

Окисление жиров ускоряют тепло, свет и контакт с воздухом. Пересыпьте очищенные орехи в плотно закрывающуюся ёмкость и держите в прохладном тёмном месте. Если покупаете их с запасом, храните в холодильнике или морозильнике.

Отметим, прогорклые орехи сами по себе редко вызывают тяжёлое отравление от разового кусочка, но есть их не стоит: они могут раздражать желудок и часто сопутствуют более опасному риску — плесени и микотоксинам.

Что указывает на риск появления афлатоксинов

Афлатоксины определяют лабораторным анализом. Дома можно заметить признаки плесени: налёт, необычные пятна или затхлый запах. Если в упаковке обнаружились заплесневелые ядра, безопаснее выбросить всю упаковку: внешне нормальные орехи из той же партии тоже могут содержать токсины.

Они опасны для печени, а длительное поступление с пищей повышает риск рака печени. Промывание и обычная домашняя обжарка не делают загрязнённые орехи безопасными. Счищать налёт и использовать такие ядра в выпечке тоже не стоит.

Справка: Афлатоксины в грецких орехах — это токсичные микотоксины, которые вырабатывают плесневые грибы рода Aspergillus при нарушении сушки или хранения орехов в условиях тепла и высокой влажности.

Когда подсохшие ядра можно поджарить

Если орехи просто потеряли хруст или стали менее ароматными, прогрейте их на сухой сковороде. Рассыпьте ядра в один слой и помешивайте, пока не появится ореховый аромат. Затем пересыпьте их на тарелку и дайте полностью остыть: так проще оценить, насколько хрустящими они получились.

После обжарки дайте ядрам остыть на тарелке, прежде чем оценивать их хруст Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Обжарка помогает вернуть аромат и хруст, но не обращает вспять окисление жиров. Если ядра уже прогоркли, не пытайтесь скрыть горечь солью, специями или мёдом и не добавляйте их в тесто.

Как сообщал "Телеграф", паутина, личинки и повреждённые ядра могут указывать на заражение ореховых запасов. При этом чрезмерное тепло способствует прогорканию, а высокая влажность и недостаток циркуляции воздуха – плесени и гниению.