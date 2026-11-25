Экономисты по-разному оценивают последствия ударов по заводам по переработке подсолнечника

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В Украине обсуждают прогноз о возможном подорожании подсолнечного масла до 115 грн за литр. Однако не все экономисты согласны с такими ожиданиями: первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран считает заявление недостаточно обоснованным.

В комментарии "Телеграфу" он объяснил, что прогнозирование цен без уточнения торговой марки, объема упаковки и периода может вводить потребителей в заблуждение. Читайте больше в материале: Молочка и мясо подорожают, а масло может подешеветь: неожиданный прогноз до конца года

Экономист Олег Устенко в эфире Вечір.LIVE предположил, что после российских ударов по перерабатывающим предприятиям масло может быстро подорожать примерно до 115 грн за литр. Эту цену он назвал базовым сценарием, а дальнейшую динамику связал с тем, сколько масла смогут производить украинские заводы после атак.

"Олег Устенко – опытный и компетентный экономист. Именно поэтому считаю его заявление манипулятивным, а с точки зрения профессионального анализа – необоснованным. Здесь мы имеем дело скорее с информационным хайпом, чем с экономическим прогнозом", – сказал Михаил Непран.

Сколько стоит масло в пересчете на литр

В качестве аргумента Непран привел актуальные на момент мониторинга розничные цены на подсолнечное масло "Олейна". По данным мониторинга от 13 ноября, бутылка объемом 850 мл стоила:

Novus – 99,99 грн, или 117,64 грн за литр;

– 99,99 грн, или 117,64 грн за литр; Auchan – 101,50 грн, или 119,41 грн за литр;

– 101,50 грн, или 119,41 грн за литр; Megamarket – 112,50 грн, или 132,35 грн за литр.

Таким образом, в некоторых торговых сетях цена за литр уже превышала 115 грн.

При одинаковом объеме бутылки цена масла различается в зависимости от марки и сети

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" трехлитровая бутылка масла "Щедрий Дар" была выгоднее упаковки объемом 0,85 л: экономия составляла 6,37 грн.