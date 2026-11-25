Живые деревья заинтересовали украинцев

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К новогодним праздникам в Украине предлагают живые елки. Эти деревья уже достаточно взрослые и могут пережить зиму даже на балконе.

Об этом рассказывают в профиле под названием platansad.ua в социальной сети Threads. Отмечается, что доставка новогодних красавиц производится по всей Украине.

Женщина обнародовала фото с елками. На кадрах видно, что это достаточно высокие и пушистые деревья с развитой корневой системой.

"Вот такие собственновыращенные елочки 130 см предлагаем по 570 грн. Высаживаете в кашпо и кайфуете на террасе или прохладной комнате, аромаааатт как в детстве. Уже 23 года выращиваем хвойные и отправляем по всей Украине", — говорится в сообщении.

Девушка предлагает живые деревья на праздники.

Весной их можно высадить в землю.

Что пишут в комментариях

Многих пользователей заинтересовала идея приобретения живой елки. Однако некоторые раскритиковали предприятие из-за доставки.

"В 24 году заказала 12 туй и 14 самшитов, обсудили все детали сказали ждите отправления, жду сегодня, поэтому у кого есть свободные годы ждать от них елки, то заказывайте";

"Вопрос, который, вероятно, можно было решить через несколько минут, почему-то стал комментарием через два года";

"А мы решаем любые моменты — мгновенно";

"Приветствую. Интересно, чтобы потом взорвать";

"Приветствую, именно так) или сразу в открытую почву";

"Есть открытого полностью, а есть и закрытого, на котором нужно?";

"Я бы рекомендовала застекленный, но неотапливаемый балкон. Там меньшие перепады температуры, корневая система лучше защищена от мороза";

"Скажите пожалуйста, а на балконе перезимовать они могут а потом высадить весной? Спасибо";

"Главное — высадить елку в контейнер, утеплить его от промерзания и контролировать влажность грунта. Если балкон застеклен, он должен быть неотапливаемым. Весной можно высадить в открытый грунт";

"Какое название этой елки?";

Ель зеленая европейская", — пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета и украшения обязательно должны быть на Новогодней елке, чтобы она притягивала удачу.