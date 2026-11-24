В декабре Россия может усилить ракетные обстрелы Украины

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Россия наращивает выпуск ракет, но для Украины есть хорошая новость: за последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 российских пусковых установок. Их гораздо сложнее производить, нежели ракеты.

Об этом рассказал военнослужащий Вооружённых сил Украины Александр Мусиенко в эфире Radio NV 24 ноября.

По его словам, Россия применяет недавно выпущенные ракеты, но это не привело к сокращению её запасов.

Почему ноябрь может стать рекордным по обстрелам

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что Россия выпускает примерно одну баллистическую ракету каждые пять часов и пытается ускорить производство. Мусиенко, ссылаясь на сообщения украинской разведки, отметил, что растёт и общий выпуск ракет.

"Сейчас противник готовит и начинает использовать запасы, особенно крылатых ракет", – сказал Мусиенко.

По его оценке, если до конца ноября 2026 года произойдёт ещё одна атака, месяц станет рекордным по ракетным обстрелам за осень. В сентябре и октябре обстрелы не достигали такого уровня. Сопоставимые атаки были в мае, а после мая и июня интенсивность обстрелов снизилась, особенно по баллистическим ракетам.

Мусиенко ожидает, что в декабре Россия будет применять больше ракет. Использование только что выпущенных боеприпасов, по его словам, не даёт оснований считать, что российские войска расходуют всё поступающее с заводов и остаются без резерва.

Александр Мусиенко

Что для Украины значит потеря российских установок

По словам Хмары, среди поражённых за последние несколько месяцев установок – пусковые комплексов "Искандер" и С-400. Мусиенко подчеркнул, что на производство пусковой установки уходит больше времени, чем на выпуск ракеты. Поэтому рост производства боеприпасов сам по себе не компенсирует потерю техники, с которой их запускают.

"Поражение пусковых установок – это наша ПВО сегодня, на фоне дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot", – сказал Мусиенко.

Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По его оценке, дополнительные средства противовоздушной обороны помогают Украине отражать атаки, но пока не позволяют перехватывать все баллистические ракеты и реактивные беспилотники.

Как сообщал "Телеграф", офицер ВСУ Сергей Мисюра оценил ночную атаку 20 ноября: украинская ПВО перехватила 79 из 84 крылатых ракет, то есть около 94% по оценке атаки. Этот показатель даёт контекст к теме российских ракетных ударов, но сам по себе не свидетельствует об изменении запасов ракет или производства пусковых установок.