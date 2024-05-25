Пьяная и беременная: полиция нашла женщину, которая опорожнилась на мемориал в центре Одессы (видео)

Ей 28 лет

Полиция нашла женщину, которая 24 мая в центре Одессы сходила в туалет на мемориал посвященный погибшим украинским военным, установленный на месте, где когда-то был памятник императрице Екатерине II и подтерлась флажками с именами погибших. Она заявила, что якобы не смогла "сдержать нужду" так как находится на третьем месяце беременности.

Видео с ее извинениями опубликовано на сайте Нацполиции. Отмечается, что за ее позорный поступок женщине грозит до трех лет лишения свободы.

"28-летняя правонарушительница имеет признаки опьянения. Ее доставили в территориальное подразделение полиции, где с ней работают следователи. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами) и ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство)", — отметили в полиции.

Женщина заявила, что якобы из-за беременности она не смогла сдержать порыв сходить в туалет. Зачем подтиралась флагами, она не объяснила.

"Потому что мне приспичило, я на третьем месяце беременности, прошу прощения. Я не смогла сдержать нужду, я очень переживаю за эту ситуацию … я была не права", — заявила женщина.

Украинцы в комментариях, кроме возмущения ее поступком, высказывают сомнения, что женщина получит срок. Кроме того, они не верят в ее версию причины позорного поступка.

"Ничего ей не будет. Выпишут штраф(если еще заплатит) по решению суда, и в самом крайнем случае — год условно. На том все и завершится", "Жаль что поймала обычная полиция", "Можно было по**ать и в любом одесском дворике, но захотелось на площади прям , аристократка", "Та на* это село садить в тюрьму? Еще кормить эту обсиранку… Е**ло ее на всю страну показать… чтоб морду лица все знали", "Мразь ко**енная беременностью прикрывается. У меня 7 недель и 3 дня, мне все должны? Мне все можно?", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре осквернили украинский флаг. Речь идет о знамени, которое находилось напротив городского совета.