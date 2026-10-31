Фальшивки на кассе: сотрудник "АТБ" рассекретил, как кассиры проверяют крупные купюры без детекторов

На настоящих гривнах есть ряд защитных элементов

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Опытные кассиры "АТБ" могут заметить подозрительную купюру еще до проверки ультрафиолетом. Каждый день работая с наличкой, они распознают необычные банкноты по виду и на ощупь.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, на каждой кассе есть ультрафиолетовый детектор для проверки купюр, однако кассиры и так способны распознать фальшивые деньги.

Кассиры обращают внимание на два признака: вид банкноты и ощущение, когда держишь ее в руках. Опыт работы с настоящими деньгами помогает быстро замечать различия, вызывающие подозрение. Чтобы убедиться, настоящая ли купюра, ее проверяют с помощью ультрафиолетового детектора на кассе.

Чем отличаются оригинальные деньги от подделок

Настоящие гривневые банкноты имеют защитные элементы. Некоторые видны против света, другие можно почувствовать пальцами или заметить, наклоняя купюру.

Защитные элементы гривны Фото: super-money-counters

Специальное оборудование для такой проверки не требуется. Достаточно обратить внимание на водяные знаки, совмещение рисунка, рельефность печати и изменения изображения на защитной ленте.

Против света:

Видны водяные знаки (портрет и номинал). Кроме того, складывается сквозной рисунок (без разрывов и сдвигов).

На ощупь:

Бумага отличается от обычной. Ощущается рельефность печати на лицевой стороне, в том числе в нижнем левом углу.

При наклоне:

На защитной ленте заметен кинетический эффект (смена цвета и направления движения). А также есть скрытое (латентное) изображение номинала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему кассы в "АТБ" зависают, а обычным кассирам запрещено отменять операции.