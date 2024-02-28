В центре Днепра надругались над флагом Украины и аллеей в честь погибших воинов: полиция уже отреагировала (фото)

Виновникам грозит реальный срок

В ночь на 26 февраля в Днепре неизвестные надругались над государственным флагом, который был установлен напротив горсовета. Также пострадала Аллея почета. Полиция уже отреагировала.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на заявление спикера областной полиции Анны Старчевской. По его словам, по данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство. Виновникам грозит наказание – от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Отметим, что информация об инциденте появилась днем 26 февраля. В сети опубликовали фото порезанного флага Украины, а также баннеров на Аллее почета — мемориальном комплексе, созданном общественностью в честь погибших украинских военнослужащих. Инициатором её создания является военный медик Елена Мосийчук.

По ее словам, это уже третий акт вандализма по аллее, созданной месяц назад. 13 февраля из нее похитили баннер, а 17 февраля – исчезли флаги.

Напомним, ранее мы писали о том, что организатор вечеринки под Киевом, где стреляли и кричали "Ахмат-сила", задержан и извинился.