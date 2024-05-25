П’яна та вагітна: поліція знайшла жінку, яка випорожнилася на меморіал у центрі Одеси (відео)

Їй 28 років

Поліція знайшла жінку, яка 24 травня в центрі Одеси сходила до туалету на меморіал, присвячений загиблим українським військовим, встановлений на місці, де колись був пам’ятник імператриці Катерині II і підтерлася прапорцями з іменами загиблих. Вона заявила, що нібито не змогла "стримати потребу", оскільки перебуває на третьому місяці вагітності.

Відео із її вибаченнями опубліковано на сайті Нацполіції. За її ганебний вчинок жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

"28-річна правопорушниця має ознаки сп’яніння. Її доставили до територіального підрозділу поліції, де з нею працюють слідчі. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами). 1 ст. 296 КК (хуліганство)", — зазначили у поліції.

Жінка заявила, що нібито через вагітність вона не змогла стримати порив сходити до туалету. Навіщо підтиралася прапорами, вона не пояснила.

"Тому що мені приспічило, я на третьому місяці вагітності, прошу вибачення. Я не змогла стримати нужду, я дуже переживаю за цю ситуацію... я була не права", — заявила жінка.

Українці у коментарях, окрім обурення її вчинком, висловлюють сумніви, що жінка отримає строк. Крім того, вони не вірять у її версію причин ганебного вчинку.

"Нічого їй не буде. Випишуть штраф (якщо ще заплатить) за рішенням суду, і в крайньому випадку — рік умовно. На тому все й завершиться", "Шкода, що спіймала звичайна поліція", "Можна було по**ать і в будь-якому одеському дворику, але захотілося на площі прям, аристократка", "Та на* це село садити у в’язницю? Ще годувати ці обсиранку. **ало її на всю країну показати… я", "Мразь **нчена вагітністю прикривається. У мене 7 тижнів і 3 дні, мені всі винні? Мені все можна?", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі осквернили український прапор. Йдеться про прапор, що знаходився навпроти міської ради.