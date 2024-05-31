Замглавы облсовета одной из областей попался на крупной взятке: за что получил полмиллиона

История началась еще в 2021 году

Заместителя главы Ровенского областного совета подозревают в получении взятки за помощь с земельным и имущественным вопросами. Ему сообщили о подозрении по двум статьям.

Как сообщается на сайте НАБУ, следствие установило, что в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе купил детский санаторий. Ранее он находился в коммунальной собственности и на момент покупки не работал.

Фигурант, узнав, что предприниматель хочет получить в собственность имущество санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и о принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га.

За свои "услуги" заместитель главы Ровенского облсовета получил от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме почти полмиллиона гривен. Передача денег происходила в 2022-2023 годах. Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Издание "Слово и дело" со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет о Сергее Свисталюке. Предприятие, которое фигурирует в деле — "Ровненский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" Ровненского облсовета.

Как сообщал "Телеграф", в Национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного разгорелся скандал. Один из сотрудников за 13 тысяч долларов обещал подготовить документы для "заказчика", чтобы того выпустили за границу.