ГБР завершило расследование в деле львовского бизнесмена Гринкевича: сколько ему светит

Он был задержан на попытке дать взятку

Досудебное расследование по делу львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследования (ГБР), завершено. А также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний

Они являлись одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Об этом сообщили в ГБР.

В ходе следствия было установлено, что львовский бизнесмен решил пойти на крайние меры и "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности. Причиной таких действий стало нарушение в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

"Про предложение взятки должностное лицо ДБР сразу сообщило об этом своему руководству. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После чего был сразу задержан работниками Бюро", — рассказывают подробности в ДБР.

Известно, что сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что Игорь Гринкевич был задержан работниками ГБР за попытку дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей Бюро. Так как компании, зарегистрированные на членов семьи Гринкевича, подозревают в махинациях с закупками Министерства обороны на 1,5 миллиарда гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что суд избрал меру пресечения "слуге народа" по делу о хищении миллионов.