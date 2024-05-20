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ГБР завершило расследование в деле львовского бизнесмена Гринкевича: сколько ему светит

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Игорь Гринкевич Новость обновлена 20 мая 2024, 17:09
Игорь Гринкевич. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он был задержан на попытке дать взятку

Досудебное расследование по делу львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследования (ГБР), завершено. А также закрытие уголовного производства в отношении подконтрольных ему компаний

Они являлись одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны. Об этом сообщили в ГБР.

В ходе следствия было установлено, что львовский бизнесмен решил пойти на крайние меры и "откупиться", чтобы избежать уголовной ответственности. Причиной таких действий стало нарушение в 2023 году следователями Бюро уголовного производства по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

"Про предложение взятки должностное лицо ДБР сразу сообщило об этом своему руководству. Бизнесмен назначил ему встречу в ресторане, где передал сумку с наличными деньгами. После чего был сразу задержан работниками Бюро", — рассказывают подробности в ДБР.

Известно, что сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего оно будет передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

Напомним, что Игорь Гринкевич был задержан работниками ГБР за попытку дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей Бюро. Так как компании, зарегистрированные на членов семьи Гринкевича, подозревают в махинациях с закупками Министерства обороны на 1,5 миллиарда гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что суд избрал меру пресечения "слуге народа" по делу о хищении миллионов.

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#ГБР #Розслідування #Игорь Гринкевич