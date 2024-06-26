Світла не буде ще з однієї причини: як діятимуть графіки відключення в Одесі 26 червня

Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00

У середу, 26 червня, деякі адреси залишилися без електроенергії через планові роботи енергетиків. При цьому у місті також діють стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє ДТЕК "Одеські електромережі". За вказівкою "Укренерго" графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби, згідно з чергами.

"26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — пише "Укренерго".

Так, планові роботи енергетиків проводяться до 19:00 за наступними адресами:

Пантелеймонівська, 99, 101, 128,

пров. Книжковий, 17.

Зазначимо, що ознайомитись із графіками стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно заповнити у вказаному полі свій населений пункт та адресу. У графіків є три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що графіки погодинних відключень світла в Україні на 26 червня переписали. В результаті період обмежень у деяких областях зріс удвічі.