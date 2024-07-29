Под Одессой завелись "пингвины"? В сети завирусилось видео со странной птицей в Черном море

Редкая птица наделала шума в сети

В Черном море в понедельник, 29 июля, было замечено необычное животное. Так жители Черноморска заверяют, что видели пингвина.

Видеозапись с крупной птицей отдаленно напоминающей пингвина начала распространяться по Одесским telegram-каналам. Среди них "Ху**ая Одесса".

Стоит отметить, что на видео птицу рассмотреть в деталях очень сложно, однако издали она действительно смахивает на всем известного жителя Антарктики. Вопрос о том, откуда экзотическая птица могла бы взяться в Украине остается открытым.

Впрочем, в сети озвучили и другую версию о том, что на видеозапись мог попасть представитель местного, но не очень широко известного вида птиц.

Речь идет об обыкновенном нырке (Aythya marila) также известном, как морская чернеть. Это крупная утка, длина тела которой достигает 52 сантиметров, что в принципе сопоставимо с размерами многих видов пингвинов. Самцы этой утки обладают черно-серым цветом тела и белыми крыльями.

Еще одним вариантом могла бы быть хохлатая чернеть (Aythya fuligula), самцы на несколько сантиметров меньше чем у морской чернети и обладают черными крыльями и белоснежным брюхом, что похоже на птицу на видео.

Также стоит понимать, что пингвины не очень-то часто плавают на поверхности воды, предпочитая оставаться под водой. На поверхности же их перемещение больше напоминает прыжки дельфинов. А вот поведение птицы на видео более характерно как раз для уток.

Как сообщалось ранее, популярный украинский стример и блогер Михаил Лебига запечатлел неожиданную встречу с лисицей. Зверюшку он повстречал прямо на берегу Черного моря.