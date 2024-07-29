В Украине нашествие ядовитых пауков: врач рассказал, кому они больше всего угрожают

Особенно уязвимы некоторые категории людей

В некоторых регионах Украины в последнее время зафиксировали нашествие ядовитых пауков. Укус такого паука может быть очень опасен.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета" Александр Урин. Он подчеркнул, что яд в пауках поражает центральную и периферическую нервную систему.

Урин отметил, что осложнения после укуса паука могут распространяться именно через эту систему. По его словам, если человек страдает хроническими заболеваниями, имеет склонность к аллергическим реакциям или к бронхиальной астме, у него могут быть угрожающие жизни осложнения.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировали нашествие опасных пауков, таких как каракурт, тарантул и ангиопа. Последний является индикатором глобального потепления и еще несколько лет назад в Украине встречался только на полуострове Крым. Сейчас ангиопа встречается почти по всей Украине, в частности активизировался этот вид пауков на Днепропетровщине.

Ранее "Телеграф" писал, какие ядовитые животные живут в Украине. Каждый год находятся "счастливчики", которые с ними встречаются.