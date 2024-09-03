В Одессе начало светиться море: что происходит (видео)

Явление очень часто встречается в тропиках

У побережья Одессы начало светиться море. Это нечастое для региона явление связано с цветением биолюминесцентных водорослей.

Событие уже привлекло внимание местных жителей, которые сняли многочисленные видео. Кадрами поделились одесские telegram-каналы.

Морское свечение это явление которое весьма регулярно наблюдается в тропиках и других местах с высокой температурой воздуха, однако в Черном море оно встречается реже.

Связано оно с цветением организмов, носящих название динофлагелляты. В наших краях чаще всего из них встречается ночесветка, которую еще именуют "морской свечкой" (Noctiluca scintillans). Этот вид широко распространен по всему миру и не является чем-то уникальным для Черного моря. Название этого организма в целом говорит само за себя.

Вопреки популярному убеждению, динофлагелляты не являются ни растениями, ни животными, а принадлежат к своему отдельному царству жизни под названием SAR.

Ночесветки не представляют угрозы для человека, однако некоторые другие виды фитопланктона могут выделять опасные для человека токсины.

Ночесветки

Как сообщалось ранее, в самом центре Запорожья на днях обнаружили белого аиста, который позволил людям себя сфотографировать и даже покормить.