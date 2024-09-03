В Одессе начало светиться море: что происходит (видео)
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Явление очень часто встречается в тропиках
У побережья Одессы начало светиться море. Это нечастое для региона явление связано с цветением биолюминесцентных водорослей.
Событие уже привлекло внимание местных жителей, которые сняли многочисленные видео. Кадрами поделились одесские telegram-каналы.
Морское свечение это явление которое весьма регулярно наблюдается в тропиках и других местах с высокой температурой воздуха, однако в Черном море оно встречается реже.
Связано оно с цветением организмов, носящих название динофлагелляты. В наших краях чаще всего из них встречается ночесветка, которую еще именуют "морской свечкой" (Noctiluca scintillans). Этот вид широко распространен по всему миру и не является чем-то уникальным для Черного моря. Название этого организма в целом говорит само за себя.
Вопреки популярному убеждению, динофлагелляты не являются ни растениями, ни животными, а принадлежат к своему отдельному царству жизни под названием SAR.
Ночесветки не представляют угрозы для человека, однако некоторые другие виды фитопланктона могут выделять опасные для человека токсины.
Как сообщалось ранее, в самом центре Запорожья на днях обнаружили белого аиста, который позволил людям себя сфотографировать и даже покормить.