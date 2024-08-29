В центре Запорожья заметили необычную птицу: местные видят хороший знак (видео)

Местные жители говорят, что это хороший знак – война скоро закончится

В центре Запорожья заметили неожиданного гостя — белого аиста, который привлек внимание местных жителей своим появлением возле областной библиотеки. Птица не только прогуливалась вблизи здания, но и позволила работникам заведения приблизиться и даже покормить себя.

Это необычное событие вызвало живой интерес среди запорожцев, увидевших в нем хороший знак. О визите белокрылого путешественника рассказали журналисты издания "Забор". Также местные жители делились в соцсетях видео с птичкой.

Интересно, что аист появился именно во время проведения мероприятия для семей погибших защитников Украины в помещении библиотеки. Работники заведения не растерялись и проявили гостеприимство к пернатому посетителю. Они предложили птице воду и даже угостили рыбой.

После того, как аист утолил жажду и голод, он полетел дальше своим путем. Библиотекари и жители города приняли этот визит как положительный символ. Многие видят в этом предсказателя скорейшего наступления мира и победы Украины.

Впоследствии сообщили, что аиста "повязали". Вероятно, чтобы увезти в безопасное место.

Но на самом деле появление аиста в городской среде может быть обусловлено разными факторами. Иногда птицы залетают в города в поисках пищи, особенно если их привычные места кормления претерпели изменения. Также не исключено, что птица могла быть дезориентирована из-за взрывов или других резких звуков, связанных с военными действиями.

Некоторые люди пишут, что аист прилетел в город, потому что его дом сгорел. "Плавни горят ежедневно, река высохла". Эти лисы, аисты, совы — это все погорельцы. В городе им не выжить".

Есть и другое мнение: "Бомбят повсюду, они, бедные, покидают гнезда. Никогда так много аистов не летало где попало, как в период этой войны".

Справка. Аист белый — один из символов Украины, широко распространённый на территории страны. Эти птицы традиционно гнездятся в сельской местности, предпочитая открытые просторы с доступом к водоемам. Появление аиста в центре большого города — довольно редкое явление, что и привлекло внимание местных жителей.

Ранее "Телеграф" писал, что сеть умиляло видео с аистом, который потерял свой дом. После пожара гнезда птичка села на электроопору и начала громко кричать.