В Одесі почало світитися море: що відбувається (відео)

Явище дуже часто зустрічається у тропіках

Біля узбережжя Одеси почало світитися море. Це нечасте для регіону явище пов’язане з цвітінням біолюмінесцентних водоростей.

Подія вже привернула увагу місцевих жителів, котрі зняли численні відео. Кадрами поділилися одеські телеграм-канали.

Морське світіння це явище, яке регулярно спостерігається в тропіках та інших місцях з високою температурою повітря, проте в Чорному морі воно зустрічається рідше.

Пов’язано воно з цвітінням організмів, що звуться динофлагеляти. У наших краях найчастіше з них зустрічається ночосвітка, яку ще називають "морською свічкою" (Noctiluca scintillans). Цей вид широко поширений по всьому світу і не є унікальним для Чорного моря. Назва цього організму загалом говорить сама за себе.

Попри популярне переконання, динофлагеляти не є ні рослинами, ні тваринами, а належать до свого окремого царства життя під назвою SAR.

Ночосвітки не становлять загрози для людини, проте деякі інші види фітопланктону можуть виділяти небезпечні для людини токсини.

Ночосвітки

Як повідомлялося раніше, у самому центрі Запоріжжя днями виявили білого лелеку, який дозволив людям себе сфотографувати та навіть погодувати.