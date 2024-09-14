Вода превратилась в мутную жижу: к побережью Одессы прибило горы мусора (видео)

Природа насытилась человеческой деятельностью и возвращает "артефакты" обратно людям

В Одессе на пляж вынесло горы водорослей, что существенно испортило его внешний вид. Тем временем местные жители заметили, что помимо водорослей из моря вынесло и другие "сокровища".

В частности один из пользователей сети обратил внимание на то, что в горах водорослей также встречаются салфетки, прокладки и другой пластиковый мусор. Видео было обнародовано в telegram-канале "Курс Одесса".

Автор видео прошелся вдоль пляжа и показал, что в некоторых местах заметны значительные объемы мусора, что в добавку к водорослям превращает воду в мутную жижу.

Он отмечает, что пластиковый мусор не разлагается в воде, а потому "в лучшем случае" он попадает на дно, где его присыпает песком. Однако в случае шторма это всё вновь поднимается на поверхность и периодически прибивает к берегу.

На видео видно, что автор сильно недоволен такой ситуацией и интересуется у городских властей, когда это все будет убрано.

Как сообщалось ранее, 13 сентября в Одессе заметили огромный смерч примерно в полутора километрах от побережья. Местных жителей это не очень испугало, хотя такие явления там встречаются нечасто.