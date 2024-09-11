В Одессе море стало бурым: что там происходит (фото)

Море поменяло цвет

Возле побережья Одессы вода в Черном море стала бурой. Это является следствием так называемого красного прилива — массового размножения одноклеточных водорослей, которые по ночам заставляют воду светиться.

Об этом сообщает "Одеське життя". Там отметили, что наиболее показательно это выглядит на 16-й станции Фонтана, однако это можно увидеть и на других пляжах.

По словам очевидцев, ближе к берегу вода зеленая, а дальше — бурая. Некоторые сравнивают цвет с разливом мазута.

Подобное явление на самом деле связано с периодом активного размножения одноклеточных организмов под названием динофлагелляты, среди которых в Черном море чаще всего встречается ночесветка (Noctiluca scintillans). Этот вид обладает способностью к биолюминесценции, из-за чего одесситы уже имели возможность поиграться с водой в темное время суток.

Ночесветки не являются опасными для человека, однако в наших водах также зафиксированы представители рода Alexandrium, которые как раз могут выделять опасные токсины. В организм человека токсин в основном попадает после поедания зараженных моллюсков, что иногда приводит к тяжелым последствиям.

Впрочем, обильное цветение динофлагеллятов может негативно воздействовать на морскую экологию и без токсинов. Например, из-за своего количества они могут потреблять весь растворенный в воде кислород, что иногда приводит к массовой гибели рыбы и других морских организмов.

Как сообщалось ранее, в самом центре Запорожья на днях обнаружили белого аиста, который позволил людям себя сфотографировать и даже покормить.